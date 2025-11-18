Sicilia, sequestrate cinque tonnellate di pesce: a Mazara 2 mila chili di gambero illegale

18/11/2025 12:29:00

A Mazara del Vallo il dato più rilevante dell’operazione “Calypso”: il sequestro di 2.200 chilogrammi di gambero rosso e viola, per un valore commerciale di circa 120 mila euro, pescato in una zona non consentita e intercettato durante i controlli in uno stabilimento ittico. Una delle operazioni più significative messa in campo dalla Guardia Costiera siciliana nelle ultime settimane.

Si è infatti conclusa la fase finale dell’operazione complessa “Calypso”, coordinata dal 12° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Palermo, che ha interessato l’intera fascia costiera tra Gela e Cefalù, includendo Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

Quasi mille controlli e 5.500 kg di pesce fuori legge tolti dal mercato

Nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 12 novembre 2025, i militari hanno effettuato oltre 990 controlli tra mercati ittici, ristoranti, grossisti, vettori su strada, venditori ambulanti e pescherecci.

Il bilancio: 70 illeciti amministrativi, 87 mila euro di sanzioni, un cittadino straniero deferito per pesca illegale e 26 attrezzi non regolari sequestrati.

In totale, oltre 5.550 chilogrammi di prodotto ittico irregolare sono stati sequestrati e giudicati non idonei al consumo umano dai medici dell’Asp.

Palermo: sequesti e chiusura di una pescheria

Nell’area metropolitana di Palermo sono stati sottratti al commercio 1.200 kg di pesce irregolare.

I controlli – anche sulle vendite via social – hanno portato alla scoperta di una pescheria con gravi carenze igieniche: l’Asp ne ha disposto la chiusura immediata.

Lampedusa: peschereccio tunisino sorpreso nelle acque italiane

A Lampedusa, la motovedetta CP 285 ha intercettato un peschereccio tunisino in pesca illegale. L’equipaggio ha tentato di liberarsi del pescato tagliando la rete. Il comandante è stato denunciato e sono stati sequestrati 900 metri di rete.

La Guardia Costiera sottolinea come l’operazione “Calypso” rappresenti un tassello fondamentale per la tutela delle risorse del mare e la sicurezza alimentare. I controlli, assicurano dalla Direzione Marittima di Palermo, proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane.



