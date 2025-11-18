Sezioni
Mazara, tre nuovi funzionari al Comune: potenziato l'Ufficio Tributi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763466404-0-mazara-tre-nuovi-funzionari-al-comune-potenziato-l-ufficio-tributi.jpg

Tre nuovi funzionari entrano nell’organico del Comune di Mazara del Vallo, rafforzando l’Ufficio Tributi. Le assunzioni arrivano dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, con l’obiettivo di migliorare la capacità di riscossione e velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione.

 

Si tratta di due specialisti economico-statistici – Fabio Billeri, mazarese, e Daniela Murrone, originaria di Gioia Tauro – e di uno specialista informatico, Vincenzo Adamo, anch’egli di Mazara. Questa mattina i tre funzionari hanno firmato il contratto alla presenza del sindaco Salvatore Quinci e del dirigente del Personale Stella Marino. Murrone è stata immessa subito in servizio, mentre Adamo e Billeri inizieranno dal 1° dicembre.

 

Le figure sono state selezionate tramite il concorso pubblico RIPAM, pubblicato nell’ottobre 2024, per il reclutamento di 2.200 unità destinate al “Rafforzamento ed efficientamento dei processi attuativi della Politica di Coesione 2021-2027”.

 

«Il potenziamento dell’Ufficio Tributi – ha commentato il sindaco Quinci – è fondamentale per migliorare i servizi e la capacità di gestione finanziaria dell’ente. Accogliamo con soddisfazione l’iniziativa del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud».









