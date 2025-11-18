"L’Italia cresce": Bica promuove i tre anni di governo Meloni

18/11/2025 22:00:00

“Un milione e duecentomila occupati in più, spread ai minimi storici, Italia leader nell’ottenimento dei fondi PNRR: sono risultati concreti che dimostrano come una politica seria e responsabile porti benefici tangibili”. Lo afferma Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia all’Ars, commentando l’iniziativa di ieri al Marina Convention Center di Palermo, dedicata al bilancio dei tre anni del governo guidato da Giorgia Meloni.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il ministro Nello Musumeci, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali. Una giornata che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha voluto offrire uno sguardo complessivo sui risultati finora ottenuti dall’esecutivo nazionale e sul rapporto con i territori.

“L’intervento del ministro Musumeci – spiega Bica – ha richiamato tutti noi all’importanza della politica con la P maiuscola, quella che si occupa del territorio e delle persone. È esattamente la visione che porto avanti: attenzione ai cittadini, alle necessità effettive, alla crescita che parte dal basso”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del coordinamento tra governo nazionale e amministrazioni regionali.



“Il dialogo è fondamentale, soprattutto per la Sicilia – aggiunge il deputato trapanese –. Lo vediamo ogni giorno negli emendamenti, nei progetti per i comuni della nostra provincia, nel sostegno alle imprese e nella valorizzazione del patrimonio culturale”.

Bica chiude con una riflessione sul ruolo della classe politica: “Ciò che mi ha colpito maggiormente è stato il richiamo alla dignità dell’azione politica. Dobbiamo continuare a distinguerci attraverso i fatti, l’operato quotidiano, l’ascolto. Non con gli slogan, ma con realizzazioni che migliorano davvero la vita delle persone”.



