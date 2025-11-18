Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
18/11/2025 16:30:00

Marsala, al Santuario di Maria SS. della Cava la Novena in onore dell'Immacolata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/marsala-al-santuario-di-maria-ss-della-cava-la-novena-in-onore-dell-immacolata-450.jpg

Prenderà il via il 29 novembre e si concluderà il 7 dicembre 2025 la tradizionale Novena in onore dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, appuntamento molto sentito dalla comunità parrocchiale di Sant’Anna e dalla Confraternita di Maria SS. Immacolata. A causa dei lavori di restauro della Chiesa San Francesco d’Assisi, quest’anno le celebrazioni si svolgeranno tutte presso il Santuario di Maria SS. della Cava.

 

Il programma quotidiano

Per tutta la durata della Novena, ogni giorno i fedeli potranno partecipare al seguente calendario di preghiera:

  • Ore 17.00 – Confessioni
  • Ore 17.20 – Preghiera del Santo Rosario
  • Ore 17.45 – Canto dello “Stellario”
  • Ore 18.00 – Santa Messa con la preghiera all’Immacolata

 

Gli incontri straordinari

Giovedì 4 dicembre sarà dedicato alla “Giornata del confrate”.
Il programma prevede:

  • Ore 17.20 – Rosario
  • Ore 17.45 – Canto dello Stellario
  • Ore 18.00 – Santa Messa e giuramento del nuovo consiglio direttivo della Confraternita Maria SS. Immacolata, alla presenza del Vescovo Angelo, che presiederà la celebrazione.

 

L’8 dicembre la solennità dell’Immacolata, Patrona della Sicilia

Il giorno più atteso sarà, come da tradizione, l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, riconosciuta anche come “Patrona della Sicilia”.

Questo il programma:

  • Ore 08.30 – Scampanio a festa
  • Ore 09.30 – Santa Messa presso la Chiesa “Madonna della Confusione”
  • Ore 11.30 – Santa Messa Solenne e festa dell’adesione all’Azione Cattolica Parrocchiale
  • Ore 17.45 – Canto dello Stellario
  • Ore 18.00 – Santa Messa con l’“Atto di affidamento all’Immacolata”

 

A firmare la locandina, il priore della Confraternita Francesco Marchese e il parroco e direttore spirituale Don Giacomo Marino, che invitano l’intera comunità a vivere questi giorni di preparazione con partecipazione e devozione.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...