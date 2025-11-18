Marsala, al Santuario di Maria SS. della Cava la Novena in onore dell'Immacolata

18/11/2025 16:30:00

Prenderà il via il 29 novembre e si concluderà il 7 dicembre 2025 la tradizionale Novena in onore dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, appuntamento molto sentito dalla comunità parrocchiale di Sant’Anna e dalla Confraternita di Maria SS. Immacolata. A causa dei lavori di restauro della Chiesa San Francesco d’Assisi, quest’anno le celebrazioni si svolgeranno tutte presso il Santuario di Maria SS. della Cava.

Il programma quotidiano

Per tutta la durata della Novena, ogni giorno i fedeli potranno partecipare al seguente calendario di preghiera:

Ore 17.00 – Confessioni

– Confessioni Ore 17.20 – Preghiera del Santo Rosario

– Preghiera del Santo Rosario Ore 17.45 – Canto dello “Stellario”

– Canto dello “Stellario” Ore 18.00 – Santa Messa con la preghiera all’Immacolata

Gli incontri straordinari

Giovedì 4 dicembre sarà dedicato alla “Giornata del confrate”.

Il programma prevede:

Ore 17.20 – Rosario

– Rosario Ore 17.45 – Canto dello Stellario

– Canto dello Stellario Ore 18.00 – Santa Messa e giuramento del nuovo consiglio direttivo della Confraternita Maria SS. Immacolata, alla presenza del Vescovo Angelo, che presiederà la celebrazione.

L’8 dicembre la solennità dell’Immacolata, Patrona della Sicilia

Il giorno più atteso sarà, come da tradizione, l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, riconosciuta anche come “Patrona della Sicilia”.

Questo il programma:

Ore 08.30 – Scampanio a festa

– Scampanio a festa Ore 09.30 – Santa Messa presso la Chiesa “Madonna della Confusione”

– Santa Messa presso la Chiesa “Madonna della Confusione” Ore 11.30 – Santa Messa Solenne e festa dell’adesione all’Azione Cattolica Parrocchiale

– Santa Messa Solenne e festa dell’adesione all’Azione Cattolica Parrocchiale Ore 17.45 – Canto dello Stellario

– Canto dello Stellario Ore 18.00 – Santa Messa con l’“Atto di affidamento all’Immacolata”

A firmare la locandina, il priore della Confraternita Francesco Marchese e il parroco e direttore spirituale Don Giacomo Marino, che invitano l’intera comunità a vivere questi giorni di preparazione con partecipazione e devozione.



