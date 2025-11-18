Iniziato il tour "Mammografie sul camper": prevenzione in undici piazze del trapanese
La prevenzione arriva sotto casa. L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani lancia l’iniziativa “Mammografie sul camper”, un programma itinerante dedicato alla diagnosi precoce del tumore alla mammella, realizzato dal Centro gestionale Screening in collaborazione con la Fondazione Mucera.
Il servizio, completamente gratuito, è attivo fino al 28 novembre e toccherà 11 piazze del Trapanese. Le donne di età compresa tra 50 e 69 anni potranno effettuare una mammografia senza recarsi in ospedale, semplicemente raggiungendo il camper attrezzato, disponibile dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00.
Il tour è partito ieri da Marsala e si concluderà il 28 novembre a Favignana. L’obiettivo è intercettare il maggior numero possibile di donne nella fascia d’età più esposta, offrendo uno screening che consente di individuare lesioni o noduli quando ancora non sono palpabili.
Non solo mammografie: sul camper anche altri servizi di screening
A bordo sarà presente personale infermieristico dell’ASP per:
supporto e prenotazione pap/HPV test per le donne tra 25 e 64 anni;
consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni.
Lo screening mammografico si affianca alle iniziative già avviate dall’ASP, come gli appuntamenti dello “screening in piazza” per la prevenzione del tumore del colon-retto.
Il calendario completo
Le tappe aggiornate del camper sono consultabili sul sito ufficiale dell’ASP di Trapani: www.asptrapani.it. Un’occasione concreta per avvicinare la popolazione ai controlli preventivi, ridurre i tempi di attesa e rendere la diagnosi precoce un diritto davvero accessibile a tutte.
Come prenotare
Per accedere all’esame è necessario prenotare tramite:
Numero Verde: 800 15 22 33
WhatsApp: 338 6314817 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30).
