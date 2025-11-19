L'aeroporto di Trapani vola in Europa. Ryanair prepara una stagione ricca di destinazioni

19/11/2025 10:24:00

La mappa delle rotte parla chiaro: l’aeroporto di Trapani–Birgi si prepara a una delle stagioni più ricche degli ultimi anni. Linee rosse che si diramano verso tutta Europa, dal Nord al Mediterraneo, fino all’Est: è l’immagine del rilancio Ryanair, che nel 2025 punta forte sul Vincenzo Florio.

E tra le novità più significative c’è il doppio collegamento con la Polonia, che trasforma l’aeroporto trapanese in una vera porta d’ingresso sul mercato dell’Europa centro-orientale.

Lublino, la nuova rotta: debutto il 31 marzo

A partire dal 31 marzo, Ryanair attiverà il volo per Lublino, con due frequenze settimanali – martedì e sabato. Una rotta nuova di zecca che, insieme alla conferma del collegamento con Katowice, raddoppia di fatto la presenza polacca nello scalo siciliano.

È un passo strategico: la Polonia è uno dei mercati turistici più dinamici d’Europa e la domanda verso la Sicilia, soprattutto d’estate, è in costante crescita. Con Lublino e Katowice, Trapani si ritaglia un ruolo competitivo – e finalmente con una programmazione che guarda oltre la singola stagione.

Trapani diventa la terza base Ryanair in Sicilia

Da gennaio, il Vincenzo Florio sarà la terza base Ryanair in Sicilia, la ventesima in Italia. È un elemento che fa la differenza: significa più rotte, più stabilità, più posti di lavoro, più frequenze e una maggiore continuità operativa anche fuori stagione.

Per la prossima estate Ryanair annuncia 10 collegamenti esteri e 10 nazionali, un ventaglio ampio che ricorda i tempi d’oro dello scalo.

Le destinazioni estere: dall’Europa dell’Est all’Atlantico

Le rotte internazionali programmate per la stagione estiva 2025 sono:

Lublino, Katowice, Baden-Baden, Bournemouth, Bratislava, Bruxelles, Londra, Manchester, Malta e Porto.

Una rete che abbraccia il cuore dell’Europa centrale, il Regno Unito, il Nord Africa allargato e la penisola iberica.

Attualmente, nel 2024, le destinazioni estere sono solo 6: Baden-Baden, Bratislava, Bruxelles, Katowice, Londra e Malta. Il salto, quindi, è evidente.

Le rotte nazionali: collegamenti capillari

Sul fronte interno, Ryanair prevede collegamenti con:

Bari, Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona.

Oggi ne sono operative 7: Bologna, Milano-Bergamo, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

L’estensione verso Verona, Bari e Milano-Malpensa completa una rete che restituisce allo scalo trapanese un ruolo strategico nel sistema dei trasporti siciliano.

Un monopolio “di fatto”

Al momento, Ryanair opera praticamente in regime di monopolio sullo scalo: l’unica altra compagnia presente in modo stabile è Danish Air Transport (DAT), con il collegamento in continuità territoriale con Pantelleria.

È anche questo che spiega la centralità della programmazione Ryanair: senza altri vettori significativi, il destino dello scalo dipende soprattutto dalle scelte del colosso irlandese.

Un’estate che sa di rilancio

Grazie alle nuove rotte e all’apertura della terza base, l’estate 2025 di Trapani si preannuncia come una stagione di rilancio vero.

Il raddoppio della Polonia rappresenta non solo un ampliamento dell’offerta, ma un segnale strategico: Trapani torna a essere un nodo interessante per i flussi turistici e commerciali che attraversano l’Europa.

Una stagione che, se confermata e consolidata, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il Vincenzo Florio: più collegato, più competitivo, più internazionale.

E con una mappa delle rotte che, finalmente, fa impressione a prima vista.



