Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/11/2025 07:12:00

19 Novembre: scende il petrolio, scontro Fdi - Quirinale, Curacao ai Mondiali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763533025-0-19-novembre-scende-il-petrolio-scontro-fdi-quirinale-curacao-ai-mondiali.png

E' il 19 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le riserve statunitensi sono aumentate e perciò il prezzo del petrolio al barile è in calo generale, scendendo anche sotto i 60 dollari
• Crosetto ha detto che servono 10-15 mila «operativi» in più per far fronte alla guerra ibrida, cioè agli attacchi inferti con le nuove tecnologie

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha attaccato il Quirinale chiedendo una smentita su due articoli del quotidiano La Verità (uno è titolato "Il piano del Quirinale per fermare la Meloni"). Il giornale di destra scrive di una conversazione in cui Francesco Saverio Garofani, storico consigliere di Sergio Mattarella, avrebbe confidato a un interlocutore (che non viene nominato) le sue preoccupazioni sull’ipotesi che Giorgia Meloni venga eletta presidente della Repubblica, auspicando la nascita di una «grande lista civica nazionale» per contrastare la destra sotto la guida di Ernesto Ruffini e l’ispirazione di Romano Prodi. Le smentite chieste da Bignami hanno scatenato l'ira delle opposizioni e del Colle, mentre da Chigi dicono: «Sul presidente nessun dubbio». 


• Per il sabotaggio della linea ferroviaria polacca Varsavia-Dublino sono stati arrestati due ucraini, che sono accusati di lavorare per i servizi russi
• Gli Usa hanno venduto all’Arabia Saudita di bin Salman (in visita alla Casa Bianca, si è portato anche Cristiano Ronaldo) i caccia F-35, che finora in Medio Oriente aveva solo Israele
• La Camera degli Stati Uniti ha approvato con un solo voto contrario la pubblicazione di tutti i documenti del caso Epstein
• A Calimera (Lecce) una donna è stata trovata morta in mare, e poco dopo suo figlio di 8 anni è stato trovato ucciso nella casa dove vivevano insieme
• A Milano 5 giovanissimi hanno lasciato invalido uno studente della Bocconi che avevano rapinato. Intercettati in commissariato, ridevano e si auguravano che il giovane morisse
• A Cormans (Gorizia) è stato recuperato il corpo dell’anziana dispersa nel crollo della sua casa causato dalle piogge
• Ieri pomeriggio molti siti web non hanno funzionato per qualche ora a causa di un guasto di Cloudflare, un’infrastruttura virtuale al quale si appoggia il 30 per cento circa del web
• Microsoft e Nvidia investiranno 15 miliardi in Anthropic, sfidante di OpenAi
• Secondo l’Inps nel 2024 le donne hanno guadagnato in media il 29 per cento in meno rispetto agli uomini
• Il Curaçao si è qualificato ai Mondiali, è il Paese più piccolo di sempre. Ex colonia olandese, tutti i suoi giocatori sono nati in Olanda
• Alla festa per i suoi 50 anni Jennifer Aniston ha invitato anche l’ex marito Brad Pitt
• È morta l’attrice nativa americana Dawn Little Sky (95 anni), che lavorò per i Walt Disney Studios

Titoli
Corriere della Sera: Scontro fra FdI e Quirinale
la Repubblica: Attacco al Quirinale
La Stampa: Attacco al Quirinale. Meloni tace
Il Sole 24 Ore: Borse giù per il rischio di bolla tech
Avvenire: Punto di ripartenza
Il Messaggero: Pensioni, un fondo dalla nascita
Il Giornale: “Complotto anti Meloni” / Lite tra Quirinale e FdI
Leggo: Medici, aumenti di 490 euro al mese
Qn: Pensioni, la Lega rilancia / “Ridurre l’età di uscita”
Il Fatto: Crosetto: “Le armi a Kiev / solo per prendere tempo”
La Verità: Provano a occultare le trame del Colle
Il Mattino: Sanità e lavoro, la doppia sfida
il Quotidiano del Sud: “Piano contro Meloni?” / Alta tensione FdI-Colle
il manifesto: Colle / cattive
Domani: I meloniani all’assalto del Colle / l’Ira di Mattarella: “Ridicoli”









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...