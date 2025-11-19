19 Novembre: scende il petrolio, scontro Fdi - Quirinale, Curacao ai Mondiali

19/11/2025 07:12:00

E' il 19 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le riserve statunitensi sono aumentate e perciò il prezzo del petrolio al barile è in calo generale, scendendo anche sotto i 60 dollari

• Crosetto ha detto che servono 10-15 mila «operativi» in più per far fronte alla guerra ibrida, cioè agli attacchi inferti con le nuove tecnologie

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha attaccato il Quirinale chiedendo una smentita su due articoli del quotidiano La Verità (uno è titolato "Il piano del Quirinale per fermare la Meloni"). Il giornale di destra scrive di una conversazione in cui Francesco Saverio Garofani, storico consigliere di Sergio Mattarella, avrebbe confidato a un interlocutore (che non viene nominato) le sue preoccupazioni sull’ipotesi che Giorgia Meloni venga eletta presidente della Repubblica, auspicando la nascita di una «grande lista civica nazionale» per contrastare la destra sotto la guida di Ernesto Ruffini e l’ispirazione di Romano Prodi. Le smentite chieste da Bignami hanno scatenato l'ira delle opposizioni e del Colle, mentre da Chigi dicono: «Sul presidente nessun dubbio».



• Per il sabotaggio della linea ferroviaria polacca Varsavia-Dublino sono stati arrestati due ucraini, che sono accusati di lavorare per i servizi russi

• Gli Usa hanno venduto all’Arabia Saudita di bin Salman (in visita alla Casa Bianca, si è portato anche Cristiano Ronaldo) i caccia F-35, che finora in Medio Oriente aveva solo Israele

• La Camera degli Stati Uniti ha approvato con un solo voto contrario la pubblicazione di tutti i documenti del caso Epstein

• A Calimera (Lecce) una donna è stata trovata morta in mare, e poco dopo suo figlio di 8 anni è stato trovato ucciso nella casa dove vivevano insieme

• A Milano 5 giovanissimi hanno lasciato invalido uno studente della Bocconi che avevano rapinato. Intercettati in commissariato, ridevano e si auguravano che il giovane morisse

• A Cormans (Gorizia) è stato recuperato il corpo dell’anziana dispersa nel crollo della sua casa causato dalle piogge

• Ieri pomeriggio molti siti web non hanno funzionato per qualche ora a causa di un guasto di Cloudflare, un’infrastruttura virtuale al quale si appoggia il 30 per cento circa del web

• Microsoft e Nvidia investiranno 15 miliardi in Anthropic, sfidante di OpenAi

• Secondo l’Inps nel 2024 le donne hanno guadagnato in media il 29 per cento in meno rispetto agli uomini

• Il Curaçao si è qualificato ai Mondiali, è il Paese più piccolo di sempre. Ex colonia olandese, tutti i suoi giocatori sono nati in Olanda

• Alla festa per i suoi 50 anni Jennifer Aniston ha invitato anche l’ex marito Brad Pitt

• È morta l’attrice nativa americana Dawn Little Sky (95 anni), che lavorò per i Walt Disney Studios



Titoli

Corriere della Sera: Scontro fra FdI e Quirinale

la Repubblica: Attacco al Quirinale

La Stampa: Attacco al Quirinale. Meloni tace

Il Sole 24 Ore: Borse giù per il rischio di bolla tech

Avvenire: Punto di ripartenza

Il Messaggero: Pensioni, un fondo dalla nascita

Il Giornale: “Complotto anti Meloni” / Lite tra Quirinale e FdI

Leggo: Medici, aumenti di 490 euro al mese

Qn: Pensioni, la Lega rilancia / “Ridurre l’età di uscita”

Il Fatto: Crosetto: “Le armi a Kiev / solo per prendere tempo”

La Verità: Provano a occultare le trame del Colle

Il Mattino: Sanità e lavoro, la doppia sfida

il Quotidiano del Sud: “Piano contro Meloni?” / Alta tensione FdI-Colle

il manifesto: Colle / cattive

Domani: I meloniani all’assalto del Colle / l’Ira di Mattarella: “Ridicoli”



