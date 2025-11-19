Sezioni
Cronaca
19/11/2025 09:02:00

Dramma a scuola: studentessa si lancia dal primo piano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763539535-0-dramma-a-scuola-studentessa-si-lancia-dal-primo-piano.jpg

Momenti di grande tensione questa mattina all’Istituto Brunelleschi di Acireale, dove una studentessa si è lanciata volontariamente dal primo piano dell’edificio scolastico. Il gesto è avvenuto davanti all’insegnante, che non ha potuto fare nulla per impedirlo.

 

Secondo le prime informazioni, la giovane vivrebbe una situazione familiare complessa: sarebbero presenti forti contrasti culturali con il padre, di fede islamica, che non avrebbe condiviso lo stile di vita più occidentale della figlia. Un contesto che, secondo gli investigatori, potrebbe aver contribuito all’estremo gesto.

Immediati i soccorsi del personale del 118. La ragazza è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata con un trauma toracico. 

 

Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita. La giovane è stata affidata anche a un’équipe di psicologi per ricevere il necessario supporto.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato la studentessa a compiere il gesto.









