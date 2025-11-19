Incidente sulla Palermo-Catania: donna di 51 anni muore dopo un mese e mezzo

19/11/2025 12:57:00

Dopo un mese e mezzo di lotta tra la vita e la morte, Patrizia Culotta non ce l’ha fatta. La donna, 51 anni, è morta all’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverata dal 6 ottobre in seguito a un grave incidente in moto avvenuto sull’autostrada Palermo–Catania, nei pressi dello svincolo di Villabate.

Quel giorno Patrizia viaggiava insieme al conducente del mezzo, anche lui trasportato in ospedale con ferite gravi. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo cosa sia accaduto in quei drammatici istanti.

Patrizia, residente nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo e madre di due figli, aveva subito traumi molto seri. I familiari e gli amici hanno sperato fino all’ultimo in un miglioramento, una possibilità di ripresa, ma le sue condizioni non sono mai realmente migliorate.

In queste ore i social si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio: ricordi, foto, parole affettuose da parte di chi l’ha conosciuta e amata. Una comunità intera che si stringe attorno ai suoi figli e ai suoi cari, nell'ennesima tragedia della strada che lascia dolore e domande senza risposta.



