Raid e furti notturni nelle aziende di Alcamo. Arrestato un uomo

19/11/2025 11:55:00

La Polizia di Stato di Alcamo ha individuato e tratto in arresto un pregiudicato, residente a Partinico, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle scorse settimane ai danni di diverse aziende operanti nel territorio alcamese.



Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, hanno avuto origine a seguito delle numerose denunce presentate dai titolari delle attività colpite. Attraverso un’attenta e scrupolosa analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso i luoghi oggetto dei furti, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore dei reati.



L’attività investigativa, puntualmente documentata e condivisa con l’Autorità Giudiziaria competente, ha consentito l’emissione di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato.

Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Partinico, all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne.



L’operazione rappresenta un importante risultato nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, condotta quotidianamente dalla Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini e delle realtà produttive del territorio.





