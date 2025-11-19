Sezioni
Cronaca
19/11/2025 20:05:00

Sicilia: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763579116-0-sicilia-agricoltore-muore-schiacciato-dal-suo-trattore.png

Tragedia nelle campagne di Menfi, dove un agricoltore di 62 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il dramma si è consumato in contrada Cinquanta, una zona rurale del territorio comunale.

 

L’uomo è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre stava svolgendo delle attività agricole. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. 

 

La comunità menfitana è sotto shock per l’ennesimo tragico episodio legato al lavoro nei campi. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.









