Cronaca
19/11/2025 20:00:00

Sicurezza sul lavoro, il camper dell'Asp Trapani fa tappa in aziende e cantieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/sicurezza-sul-lavoro-il-camper-dell-asp-trapani-fa-tappa-in-aziende-e-cantieri-450.png

Informare, formare e assistere lavoratori e datori di lavoro, riducendo le diseguaglianze nell’accesso alla prevenzione. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Camper per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, promossa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani e in programma dal 18 novembre al 4 dicembre in diverse realtà produttive della provincia.

 

Il camper itinerante farà sosta presso aziende agricole, cantieri edili, mercati, centri civici e scuole professionali, dove verranno organizzati mini-workshop sulla sicurezza, sull’ergonomia e sulla prevenzione delle patologie professionali. Sono previste anche sessioni informative dedicate allo stress lavoro-correlato, distribuzione di linee guida operative e momenti di consulenza diretta con esperti della prevenzione e responsabili del servizio di protezione aziendale. Le attività si concluderanno con brevi dimostrazioni sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

 

L’iniziativa rientra nel Piano Regionale di Prevenzione dell’Assessorato alla Salute. Tra le azioni prioritarie figura quella dedicata all’“Equità”, che punta a orientare le strategie di prevenzione secondo criteri di giustizia e inclusione, adattando gli interventi alle diverse condizioni di vulnerabilità dei lavoratori. L’obiettivo è garantire a tutti pari opportunità di accesso alla formazione e alla tutela della salute, indipendentemente dal contesto occupazionale o dalle caratteristiche personali.

 

Le tappe del camper Asp Trapani

 Le giornate previste:

  • Giovedì 20 novembre: Poggioreale, Salaparuta, Partanna, Santa Ninfa
  • Martedì 25 novembre: Marsala, Petrosino
  • Martedì 2 dicembre: Salemi, Vita, Gibellina

Un tour che punta a portare la cultura della sicurezza direttamente nei luoghi di lavoro, promuovendo consapevolezza, prevenzione e un approccio più attento al benessere dei lavoratori.

 









