Alcamo, il quartiere Maria Ausiliatrice al centro delle Giornate Fai

19/11/2025 02:00:00

Il 24 e 25 novembre 2025, dalle 9:30 alle 13:00, tornano ad Alcamo le Mattinate FAI, in contemporanea con l’iniziativa nazionale. Protagonisti saranno gli studenti dell’IC Bagolino, impegnati come apprendisti ciceroni lungo le vie del quartiere Maria Ausiliatrice, oggi al centro di un articolato processo di riqualificazione urbana.

Il progetto scelto per le Mattinate FAI punta a sensibilizzare gli alunni sul tema della rigenerazione urbana e sul valore del patrimonio culturale contemporaneo. Attraverso il racconto dei luoghi, l’analisi degli interventi del progetto Urban Sunrise e lo studio dei murales che stanno cambiando il volto del quartiere, i ragazzi illustreranno come arte, architettura e partecipazione civica possono migliorare la qualità degli spazi e rafforzare l’identità della comunità.

Urban Sunrise: la metamorfosi del quartiere

Il quartiere Maria Ausiliatrice sta vivendo una vera trasformazione grazie al progetto di ri-generazione urbana Urban Sunrise, promosso dal Comune di Alcamo con i fondi PNRR. La parte artistica è affidata all’associazione Sperone 167 ETS, mentre quella architettonica allo studio Garbo di Alcamo.

Il quartiere diventa così un laboratorio sociale e culturale, dove l’arte pubblica non è solo estetica ma anche relazione: gli artisti coinvolti – tra cui Andrea Buglisi, Medianeras, NeSpoon e Kitsune – hanno lavorato a stretto contatto con i residenti. Famiglie, bambini e ragazzi hanno partecipato alla creazione delle opere, rendendo ogni intervento un tassello di un percorso collettivo di identità e inclusione.

Architettura che ricuce e connette

Parallelamente alle opere artistiche, il Comune sta portando avanti un programma di interventi infrastrutturali che mira a “ricucire” il quartiere: aprire varchi, eliminare barriere, rendere permeabili gli spazi oggi frammentati.

Tra gli interventi già realizzati: una Promenade pedonale; aree interne riqualificate tra gli isolati delle case popolari; spazi per sport e socializzazione, tra cui un campo da basket, un’area per orti urbani e un centro cinofilo; nuovi arredi urbani.

In arrivo anche uno skate park, mentre l’amministrazione intende trasformare strade e piazze in luoghi attrattivi per nuove attività e servizi.

Una visione di futuro

«Urban Sunrise rappresenta una visione di futuro per il quartiere Maria Ausiliatrice – afferma il sindaco Domenico Surdi – dove l’arte diventa il motore di una trasformazione profonda, che coinvolge ogni aspetto della vita comunitaria».

Le Giornate FAI del 24 e 25 novembre saranno dunque l’occasione per vedere da vicino un quartiere che cambia e per ascoltare la sua storia attraverso gli occhi e le parole dei più giovani.



