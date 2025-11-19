Babbaluci Film Festival, al via la nuova edizione: tre giorni dedicati ai talenti

19/11/2025 00:00:00

Torna a Palermo il Babbaluci Film Festival, la rassegna interamente dedicata alle scuole di cinema italiane. L’edizione 2025 si terrà dal 20 al 22 novembre al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa, con un programma ricco di proiezioni e ospiti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per l’Arte, dalla Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale – Eikona Film e dall’Associazione Zeste Hub, con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

La direzione artistica è affidata al regista e sceneggiatore Giuseppe Gigliorosso, mentre la direzione organizzativa è di Giuseppe Messana.

88 corti da tutta Italia, 18 selezionati

Sono 88 i cortometraggi arrivati da 31 scuole di cinema italiane, da Milano a Catania. Di questi, 18 sono stati scelti per la selezione ufficiale.

Tra le opere in concorso figurano produzioni di IULM Milano, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e Palermo, RUFA, Sentieri Selvaggi, Scuola Holden, Blow-Up Academy, SDAC Genova, e molte altre realtà formative.

Sarà proiettato fuori concorso il corto “Visione di Gioco”, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Palermo.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival.

Le proiezioni

Le proiezioni dei corti selezionati, aperte anche agli studenti delle scuole superiori, si svolgeranno giovedì 20 e venerdì 21 novembre dalle 10:30 alle 13:30 al Cinema De Seta.

La serata finale, con la proclamazione dei vincitori, è in programma sabato 22 novembre alle 21:00. L’ingresso è gratuito e la conduzione è affidata a Massimo Minutella.

Ospiti e giuria

Tra gli ospiti della serata conclusiva: gli attori Alessio Vassallo, Ernesto Maria Ponte e Stefano Piazza, lo scrittore e conduttore Gaetano Basile,

il giornalista Mario Azzolini, il direttore del CSC Palermo Ivan Scinardo.

A presiedere la giuria sarà Daniele Ciprì, regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e vincitore di numerosi premi, tra cui il David di Donatello 2020 per la fotografia de Il primo Re.

Con lui, in giuria: Marco Pettenello, sceneggiatore, vincitore del Premio Solinas e del David nel 2021; Maurizio Di Rienzo, critico, giornalista e direttore dello ShorTS International FF; Desideria Rayner, montatrice e sceneggiatrice, candidata ai Nastri d’argento e ai Ciak d’oro; Salvo Cuccia, regista e artista visivo noto per i suoi lavori presentati ai festival di Torino, Venezia e Tribeca.

Una giuria di alto profilo che conferma la missione del Babbaluci Film Festival: promuovere il cinema di qualità e valorizzare i giovani talenti che ne rappresentano il futuro.



