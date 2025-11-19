Sezioni
Cultura
19/11/2025 15:47:00

Il PD di Marsala presenta “Libera di essere per sempre Mia” per ricordare Angela Bottari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763560086-0-il-pd-di-marsala-presenta-libera-di-essere-per-sempre-mia-per-ricordare-angela-bottari.jpg

Un incontro che unisce memoria civile, impegno politico e riflessione artistica.

Giovedì 20 novembre, alle 17.30, nella saletta dell’Ente mostra di pittura dell’ex Convento del Carmine, il Partito Democratico di Marsala – insieme alla Delegazione delle Democratiche e ai Giovani Democratici – presenta il libro “Libera di essere per sempre Mia” della professoressa Rosaria Maria Marino, un lavoro che ripercorre la vita e le fragilità di Mia Martini con uno sguardo attento e rispettoso. L’iniziativa cade in un momento particolarmente significativo: il secondo anniversario della scomparsa di Angela Bottari, figura storica della politica siciliana, simbolo di battaglie per i diritti delle donne e riferimento morale per l’intero partito. Proprio a Bottari è dedicata anche l’assemblea provinciale in programma il giorno successivo a Trapani, un ulteriore tassello di un percorso di memoria condivisa. A introdurre l’incontro sarà la segretaria del PD di Marsala, Linda Licari. Seguirà il dialogo con l’autrice guidato da Samanda Pellegrino e Daniele Ienna, che accompagneranno il pubblico attraverso le pagine dell’opera, soffermandosi sui temi centrali evocati dalla storia di Mia Martini: il talento e la sua forza disarmante, la solitudine spesso imposta, il desiderio di riscatto e la libertà come conquista quotidiana. La presentazione si concluderà con uno spazio aperto agli interventi e al confronto con associazioni e cittadinanza.









