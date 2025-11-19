Marsala accoglie la nuova tappa de “I segreti di Cala Nera” di Gaspare Panfalone

19/11/2025 11:34:00

Il viaggio letterario de I segreti di Cala Nera fa tappa a Marsala.

Venerdì 21 novembre, alle 18.00, il Circolo Lilybeo ospiterà la presentazione del romanzo di Gaspare Panfalone, un appuntamento che riporta al centro dell’attenzione un’opera che sta trovando crescente interesse tra i lettori, affascinati dalle sue atmosfere isolane e dal ritmo narrativo costruito attorno al mistero. A dialogare con l’autore saranno Antonino Rallo e Giacomo Di Girolamo, chiamati a guidare il pubblico attraverso le suggestioni del libro, tra richiami a Marettimo, interrogativi interiori e le sfumature più intime dei protagonisti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Rotary Club di Marsala e il Circolo Lilybeo, che per l’occasione aprirà le porte della sede di via Vaccari 1.



