Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
19/11/2025 11:54:00

“RITMO”: imprese, università e istituzioni si confrontano a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/ritmo-imprese-universita-e-istituzioni-si-confrontano-a-trapani-450.jpg

Un dialogo serrato tra mondo produttivo, accademia e istituzioni per leggere lo stato dell’economia trapanese e capire quali leve attivare per accelerarne la crescita.

È l’obiettivo di RITMO, l’evento promosso dal Rotary Club Trapani che si terrà venerdì 21 novembre, alle 17.30, negli spazi del Principe di Napoli. Il parterre riunisce alcuni dei protagonisti delle principali realtà decisionali regionali.

Interverranno il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone, il presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il commissario dell’Autorità portuale di Palermo-Trapani Annalisa Tardino e il presidente di Airgest Salvatore Ombra. A moderare sarà Antonio Trama, giornalista di Repubblica. I lavori saranno introdotti dall’avvocato Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani. Nel corso del confronto si farà il punto sulle sfide che oggi attraversano le imprese, tra competitività, innovazione, infrastrutture e nuovi modelli di sviluppo. Spazio anche al ruolo dell’Università come motore di formazione e ricerca e alla capacità delle istituzioni di generare opportunità reali per il territorio.

Porto, aeroporto, filiere produttive e trasformazioni in atto nel sistema economico provinciale saranno al centro di un pomeriggio pensato per mettere “a ritmo” competenze e visioni, con l’obiettivo di delineare un percorso condiviso di crescita.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...