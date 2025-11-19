“RITMO”: imprese, università e istituzioni si confrontano a Trapani

19/11/2025 11:54:00

Un dialogo serrato tra mondo produttivo, accademia e istituzioni per leggere lo stato dell’economia trapanese e capire quali leve attivare per accelerarne la crescita.

È l’obiettivo di RITMO, l’evento promosso dal Rotary Club Trapani che si terrà venerdì 21 novembre, alle 17.30, negli spazi del Principe di Napoli. Il parterre riunisce alcuni dei protagonisti delle principali realtà decisionali regionali.

Interverranno il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone, il presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il commissario dell’Autorità portuale di Palermo-Trapani Annalisa Tardino e il presidente di Airgest Salvatore Ombra. A moderare sarà Antonio Trama, giornalista di Repubblica. I lavori saranno introdotti dall’avvocato Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani. Nel corso del confronto si farà il punto sulle sfide che oggi attraversano le imprese, tra competitività, innovazione, infrastrutture e nuovi modelli di sviluppo. Spazio anche al ruolo dell’Università come motore di formazione e ricerca e alla capacità delle istituzioni di generare opportunità reali per il territorio.

Porto, aeroporto, filiere produttive e trasformazioni in atto nel sistema economico provinciale saranno al centro di un pomeriggio pensato per mettere “a ritmo” competenze e visioni, con l’obiettivo di delineare un percorso condiviso di crescita.



