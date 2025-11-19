Sezioni
Cultura
19/11/2025 11:04:00

Trapani, il 14 dicembre alla Chiesa del Collegio la nona edizione di “Natale in Poesia”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/trapani-il-14-dicembre-alla-chiesa-del-collegio-la-nona-edizione-di-natale-in-poesia-450.jpg

La Chiesa del Collegio dei Gesuiti accoglierà domenica 14 dicembre, alle 17, la nona edizione di Natale in Poesia, il recital organizzato dall’Associazione Culturale Poetica Ophea.

Un appuntamento che nel tempo è diventato un punto fermo del periodo natalizio trapanese, capace di unire generazioni e sensibilità diverse attraverso versi, musica e tradizioni. Sul palco si alterneranno numerosi poeti provenienti da tutta la provincia, con componimenti in italiano e in siciliano dedicati al Natale, alla spiritualità e alle atmosfere che accompagnano questo tempo dell’anno: poesie, filastrocche, canti e testi che raccontano la memoria e l’identità del territorio. Ad arricchire il recital ci sarà la partecipazione del Coro della Libera Università “Tito Marrone” di Trapani, che offrirà un repertorio musicale ispirato alle feste, creando un dialogo armonico tra parola e suono. L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà nel cuore del centro storico, in uno degli spazi più suggestivi della città. A guidare l’organizzazione è Paola Gusinu, presidente dell’associazione Ophea, che anche quest’anno riunisce autori, appassionati e cittadini in un momento collettivo di condivisione artistica.









