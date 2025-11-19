Sezioni
Cultura
19/11/2025 14:41:00

Trapani ricorda Giambattista Mauro Mannone con la mostra “Ferdinandea” al Museo San Rocco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763559844-0-trapani-ricorda-mauro-mannone-con-la-mostra-ferdinandea-al-museo-san-rocco.jpg

Un omaggio profondo a un artista schivo, rigoroso, capace di trasformare la materia in pensiero.

Viene inaugurata venerdì 21 novembre alle 18, al Museo di Arte Contemporanea San Rocco di Trapani, la mostra retrospettiva “Ferdinandea. Natura metafora dell’uomo”, dedicata a Giambattista Mauro Mannone, scomparso prematuramente pochi mesi fa.

L’esposizione, curata da Alessandra Infranca e Liborio Palmeri, resterà visitabile fino al 31 marzo 2026. Il percorso espositivo ricostruisce la ricerca estetica di Mannone, artista e docente amatissimo, segnato da una sensibilità complessa e da un rapporto inquieto con le sue stesse opere. Ferdinandea – l’isola effimera emersa e poi scomparsa tra Pantelleria e Sciacca – è la chiave del suo immaginario: un luogo sospeso, simbolo di opposti che si rincorrono, luce e ombra, presenza e assenza. «La materia diventa narrazione del tempo e la natura metafora dell’uomo», spiega la curatrice Infranca, mentre Palmeri ricorda Mannone come «personalità emergente e sommersa, impossibile da racchiudere in un’unica prospettiva artistica», legata profondamente alla sua Pantelleria, presente alla mostra con il patrocinio del Comune.

Una sezione è dedicata ai lavori realizzati con gli studenti, testimonianza del ruolo che l’artista ha avuto nel mondo della scuola, dove ha insegnato Discipline plastiche trasmettendo rigore e passione. L’inaugurazione sarà arricchita da un intermezzo musicale del maestro Giuseppe Angelo e da un brano composto da Filippo Zerilli e interpretato da Giulia Sieli, dedicato all’artista. Opere, sculture e installazioni di Mannone sono presenti nella collezione del Museo DIART di Trapani e in collezioni private in tutta Italia. La mostra offre oggi al pubblico l’occasione di scoprire una ricerca che ha fatto della materia un linguaggio interiore, una riflessione sull’esistere. 

Info utili 

Museo San Rocco, via Turretta 12 – Trapani 
Apertura: martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30 Visite in altri orari su disponibilità dei volontari 

Prenotazioni: WhatsApp 379 2705571 – museosanrocco@gmail.com Sito: sanroccotrapani.it









