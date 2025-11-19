Sezioni
Mazara, al via i lavori di urbanizzazione nella via Raia

Sono partiti questa mattina i lavori di urbanizzazione primaria nella via “Giovan Battista Raia – Senatore”, una delle arterie più popolose del quartiere Trasmazaro. L’intervento, atteso da anni dai residenti, dovrà concludersi entro 150 giorni.

 

Finalmente i cittadini della via Raia avranno condizioni di piena vivibilità, decoro e sicurezza” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente. La strada, da tempo dissestata e priva di illuminazione, rappresentava un problema serio per chi la percorreva ogni giorno. Il progetto prevede la realizzazione della rete idrica, dell’impianto di illuminazione pubblica, del nuovo manto stradale e dei marciapiedi.

Torrente rivendica anche la prosecuzione degli interventi già avviati nel quartiere Trasmazaro, dove negli ultimi mesi sono stati effettuati lavori rilevanti per la nuova rete fognaria:
 

Entro la fine della consiliatura completeremo la programmazione urbanistica nel quartiere e in altre zone della città. Oggi abbiamo circa quaranta cantieri aperti”.

I lavori sono stati affidati alla DIBIGA srl di Alcamo, che nell’appalto Mepa ha presentato un ribasso del 33,33% sull’importo a base d’asta di 207.341 euro. Il progetto, dal valore complessivo di circa 250 mila euro, porta la firma dell’architetto Vincenzo Di Fede dell’Ufficio tecnico comunale, con il geometra Salvatore Ferrara come responsabile del procedimento.

 

La copertura finanziaria arriva dai proventi della compensazione ambientale prevista nella convenzione tra il Comune di Mazara del Vallo e la società Libeccio srl, legata alla realizzazione di un parco eolico.









