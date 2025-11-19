Ocm Vino, pubblicata la graduatoria per la promozione all'estero

19/11/2025 19:00:00

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato la graduatoria definitiva delle aziende ammesse ai contributi previsti dal bando Ocm Vino – misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2025/2026. Sono dodici i progetti presentati e tutti sono stati dichiarati ammissibili, con una copertura pubblica pari al 50% delle spese.

Per le aziende vinicole siciliane coinvolte si tratta di un sostegno complessivo che supera i 4,3 milioni di euro, destinato a finanziare attività di promozione e valorizzazione dei vini dell’Isola nei mercati extraeuropei.

L’obiettivo del programma è rafforzare la competitività del comparto vitivinicolo siciliano, anche attraverso forme di collaborazione e aggregazione tra imprese, favorendo la presenza dei vini regionali sia nei Paesi già consolidati come mercati di riferimento, sia in quelli emergenti. Particolare attenzione è riservata alle produzioni di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica. La graduatoria definitiva è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura.

La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale del dipartimento a questo link.






