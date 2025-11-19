Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
19/11/2025 09:22:00

Violenza di genere: a Misiliscemi confronto tra istituzioni, esperti e cittadini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/violenza-di-genere-a-misiliscemi-confronto-tra-istituzioni-esperti-e-cittadini-450.jpg

L’Amministrazione comunale di Misiliscemi promuove un momento di confronto pubblico dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con l’obiettivo di superare la logica dell’emergenza e contribuire alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla non violenza.

La tavola rotonda riunirà istituzioni, esperti, rappresentanti del mondo educativo, associazioni e cittadini, per approfondire strumenti, interventi e prassi efficaci per rafforzare la rete territoriale di protezione e sensibilizzazione.

All’evento parteciperanno: il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il Questore, Giuseppe Felice Peritore, Oreste Fabio Marroccoli, Giudice del Tribunale di Trapani, Dominga De Toma, responsabile sicurezza cibernetica di Trapani, il Centro Antiviolenza La Casa di Venere O.D.V. e Fabiola Mannone, assistente sociale del Comune di Misiliscemi. L’incontro affronterà temi quali: educazione alle relazioni e prevenzione precoce; ruolo delle comunità e delle istituzioni locali; strumenti di tutela e accompagnamento per le vittime; comunicazione responsabile e contrasto agli stereotipi; costruzione di percorsi culturali permanenti e non emergenziali. L’evento è aperto alla cittadinanza, alle scuole, agli operatori sociali e a chiunque desideri contribuire alla promozione di una comunità più consapevole e libera dalla violenza. «La violenza di genere non è un’emergenza episodica, ma un fenomeno radicato contro il quale ogni comunità ha il dovere di agire in modo strutturale e continuativo.

Con questa tavola rotonda vogliamo affermare che Misiliscemi non resta spettatrice: siamo impegnati nel costruire una rete solida di prevenzione, ascolto e tutela», dice il sindaco, Salvatore Tallarita. «La cultura ha un ruolo centrale nella trasformazione della società e nella lotta contro la violenza di genere. Attraverso il dialogo, l’educazione e la diffusione di nuovi modelli relazionali possiamo scardinare stereotipi, narrazioni distorte e mentalità che ancora oggi favoriscono discriminazioni e abusi», aggiunge l’assessora alla cultura, Barbara Mineo.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...