Favignana, via libera unanime alla manovra da oltre un milione di euro

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato all’unanimità una manovra finanziaria da oltre un milione di euro e nominato i nuovi delegati all’ANCIM. Due i punti all’ordine del giorno dell’ultima seduta, che segna un passaggio importante per la programmazione amministrativa dell’arcipelago.

Il primo provvedimento riguarda la variazione al bilancio di previsione 2025/2027, con l’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione 2024 e della quota destinata agli investimenti del rendiconto 2024. Una manovra di rilievo, dal valore complessivo di 1.022.571,25 euro, destinata a sostenere interventi attesi da anni nelle isole.

La soddisfazione del sindaco e della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio Giusy Montelone e l’amministrazione guidata da Giuseppe Pagoto hanno espresso un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio e agli uffici comunali per il lavoro svolto nelle ultime settimane, che ha permesso di portare in aula l’atto in tempi brevi e corredato di tutti i pareri necessari.

L’approvazione della manovra permetterà di dare seguito alle proposte avanzate con l’atto d’indirizzo congiunto sottoscritto il 6 ottobre dai gruppi di maggioranza e minoranza, oltre che dalla presidente del Consiglio. Si tratta di una serie di interventi di piccola entità, ma di grande importanza per le comunità isolane, che attendono da tempo risposte concrete.

Eletti i delegati ANCIM

Nel corso della stessa seduta il Consiglio ha eletto i due delegati che rappresenteranno Favignana all’Assemblea dell’ANCIM, l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. L’organismo riunisce i comuni insulari italiani al di fuori delle due grandi isole, Sicilia e Sardegna, e ha tra i suoi obiettivi la rappresentanza istituzionale, la promozione dello sviluppo locale, il supporto tecnico-amministrativo e la tutela della continuità territoriale.

I delegati svolgono quindi un ruolo strategico: sono la voce ufficiale delle Egadi nei tavoli nazionali e contribuiscono a far arrivare fondi e risorse per i territori insulari.

Sono stati eletti, nel rispetto delle procedure statutarie, Ezia Crimaudo per il gruppo di maggioranza Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco e Antonino Lo Iacono per il gruppo di minoranza Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco.

La nomina è stata accolta con soddisfazione, sottolineando il valore del compito che i due consiglieri saranno chiamati a svolgere: rappresentare al meglio le esigenze sociali, economiche e culturali del territorio, contribuendo alla definizione delle linee programmatiche e alla difesa della continuità territoriale in termini di servizi, infrastrutture e qualità della vita.



