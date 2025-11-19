Sezioni
Sport
19/11/2025 08:15:00

 I Diavoli Rossi tornano a competere al Trampolino Elastico e primeggiano alle regionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/i-diavoli-rossi-tornano-a-competere-al-trampolino-elastico-e-primeggiano-alle-regionali-450.jpg

Dopo anni di pausa, la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala è tornata a competere anche nelle gare regionali di Trampolino Elastico.  Disciplina Olimpica dal 2000, il Trampolino fa parte della Federazione Ginnastica d’Italia e vanta numerosi atleti praticanti, che competono nei Campionati Gold e Silver.  Una gara di trampolino elastico è una competizione spettacolare e molto tecnica, in cui gli atleti eseguono acrobazie aeree su un grande trampolino rettangolare. Le categorie degli atleti sono divise per età e per livello tecnico. La Polisportiva ha partecipato alla prima prova del Campionato Regionale a squadre Silver LA e LB tenutasi a Ragusa, presso la Scuola Regionale dello sport, sabato 15 novembre. Quindici le squadre partecipanti, tutte provenienti dalla Sicilia Orientale, si sono affrontate con serietà e spirito sportivo. Tre le squadre marsalesi scese in campo, due in LA e una in LB, che si sono cimentate sia sul Trampolino elastico, sia al mini trampolino e al tumbling. Ottime le prestazioni dei sei atleti della Polisportiva che, guidate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo e seguite dagli aspiranti tecnici Gabriele e Federico Gimondo, hanno totalizzato ben 6 podi. La classifica per attrezzo ha visto primeggiare nel livello LB al trampolino elastico la coppia Junior formata da Maria Barraco e Francesco Giappone, giunti poi secondi al mini trampolino nonostante la coppia abbia incantato la platea eseguendo dei salti avvitati e dei doppi salti avanti spettacolari, così come bellissimi sono stati i salti eseguiti al tumbling che sono valsi loro la medaglia di bronzo. Ottime anche le prestazioni della coppia Junior formata da Marta Barraco e Miriam Venezia, che conquista l’argento al mini trampolino e il bronzo al tumbling. Infine, di tutto rispetto, la medaglia di bronzo ottenuta nel Livello LA dalla esordiente coppia di allieve formata da Mariele D’Asaro e Sofia Badalucco, giunte terze al Trampolino elastico. È festa a casa dei Diavoli Rossi che stanno vivendo un anno agonistico davvero oltre ogni aspettativa. Prossimi appuntamenti due Campionati Italiani a cui la Polisportiva prenderà parte, quello individuale Silver che si terrà a Rimini dal 5 all’8 dicembre e quello Gold a squadre che si terrà dal 12 al 14 dicembre a Riccione. 









