Sport
19/11/2025 09:00:00

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Sicilia e in quattro città trapanesi

Dal 15 al 19 dicembre, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la Sicilia, coinvolgendo 29 comuni e valorizzando 8 siti UNESCO. A ufficializzarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’atteso itinerario del “Viaggio della Fiamma Olimpica”, uno dei momenti simbolici più significativi nel cammino verso la cerimonia inaugurale dei Giochi. Il passaggio della Fiamma rappresenterà una grande celebrazione collettiva: ogni tappa unirà comunità, territori e storia, esaltando l’identità italiana attraverso la partecipazione dei tedofori e il coinvolgimento delle città ospitanti.

 

Le città siciliane coinvolte

Il viaggio in Sicilia attraverserà alcune delle località più rappresentative del territorio, dalle città barocche ai centri storici riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, fino alle isole minori. Questi i comuni interessati: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala, Trapani, Monreale, Palermo, Cefalù, Enna, Piazza Armerina, Caltanissetta, Agrigento, Licata, Gela, Caltagirone, Ragusa, Pachino, Noto, Avola, Siracusa, Priolo Gargallo, Augusta, Lentini, Nicolosi, Catania, Acireale, Giarre, Riposto, Taormina, Messina e l’isola di Lampedusa.

 

Un percorso di sport, cultura e promozione del territorio

La tappa siciliana sarà occasione per valorizzare monumenti, paesaggi e tradizioni locali, con particolare attenzione ai siti riconosciuti dall’UNESCO. Un viaggio che non sarà solo sportivo, ma anche culturale e identitario, capace di raccontare la Sicilia attraverso le sue eccellenze e la partecipazione delle comunità.









