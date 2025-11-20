20 Novembre: cresce la tensione nel mondo, Trump tratta con Putin, referendum a Marzo

20/11/2025 07:03:00

E' il 20 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In tutto il mondo cresce la tensione. Navi e droni russi sconfinano sempre più spesso. A Berlino i militari si esercitano in metropolitana. La Polonia ha annunciato la chiusura dell’ultimo consolato russo. La Commissione europea sta pensando a una «Schengen militare». Sull’isola di Formosa i cittadini hanno ricevuto un opuscolo su come sopravvivere a una guerra. La Cina ha bloccato tutte le importazioni di pesce dal Giappone

• Politico, Axios e il Financial Times hanno confermato che gli americani sono al lavoro su un piano in 28 punti per arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Mosca e Washington stanno trattando alle spalle di Kiev, e senza curarsi dell’Europa



• In America, dopo la Camera, anche il Senato ha approvato la pubblicazione di tutti di documenti di Jeffrey Epstein. Ora si attende la firma di Trump per rendere effettiva la legge, chiamata Epstein Files Transparancy Act

• Sisse-Marie Welling, 39 anni, socialista, è la nuova sindaca di Copenaghen: per molti giornali è «la Mamdani del Nord»

• Questa sera si terrà la prima di stagione alla Fenice di Venezia, l’ultima prima dell’inizio della direzione di Beatrice Venezi. Le maestranze protesteranno in campo San Fantin, davanti al teatro

• Nel Napoletano un giovane di 25 anni ha ammazzato la sorella a coltellate, poi ha fatto una videochiamata alla madre e le ha mostrato il corpo straziato della giovane

• La Corte di Cassazione ha stabilito che il referendum sulla riforma della giustizia si tenga entro la fine di marzo

• Le ceneri delle gemelle Kessler riposeranno nel bosco di Grünwald, nel cimitero dove sotto gli abeti è sepolta la loro madre Elsa. Una tomba singola, con un tappeto d’erica rosa e un lumino acceso

• Nvidia ha registrato nel terzo trimestre ricavi per 57 miliardi (contro previsioni di 55,2) e prevede nel quarto trimestre 65 miliardi di dollari (contro stime degli analisti ferme a 62). Lo scoppio della bolla dell’Ai sembra lontano

• Molti lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno occupato lo stabilimento e in contemporanea avviato un corteo per le vie del quartiere Cornigliano, dove si trova lo stabilimento, dicendosi pronti a prolungare la protesta a oltranza

• Meloni ha passato venti minuti da Mattarella. Il caso Bignami/Garofani è chiuso

• Primo via libera alla Camera alla proposta di legge bipartisan che che introduce il concetto di «consenso libero ed attuale» nei casi di stupro

• I carabinieri di Lecce hanno arrestato 22 persone, quasi tutte tra i 30 e i 40 anni, appartenenti a due nuove frange della Sacra Corona Unita

• In Iran gli ayatollah hanno arrestato Shirin Karimi, scrittrice e traduttrice in farsi delle opere della filosofa Judith Butler, ideologa della teoria gender

• Secondo gli scienziati di Oxford il primo bacio della storia fu dato dagli ominidi nostri antenati suppergiù venti milioni di anni fa

• Il ritratto di Elizabeth Lederer di Gustav Klimt, è stato battuto da Sotheby’s per 236 milioni di dollari. È la seconda opera d’arte più costosa di sempre in un’asta

• Il water d’oro di Maurizio Cattelan è stato battuto da Sotheby’s a New York per soli 12 milioni di dollari: ovvero il valore del metallo, più i diritti d’asta. Non un soldo di più

• Sean Penn ha recitato nel film ucraino La guerra attraverso gli occhi degli animali per un solo dollaro

• L’Italia oggi nella sede Fifa di Zurigo conoscerà il proprio destino negli spareggi per i Mondiali 2026 (ore 13, diretta su Rai Sport e Sky Sport 24)

• La Lazio ha un nuovo falconiere che rimpiange il Duce

• L’Italia ha battuto l’Austria 2-0 in Coppa Davis grazie alla partenza a razzo di Berrettini e Cobolli. Ora ci aspetta il Belgio in semifinale venerdì

• Roger Federer entra nella Hall of Fame del tennis

• Sono morti il papirologo Guido Bastianini (80 anni), il giornalista Domenico Mugnaini (65), il paleontologo Philippe Taquet (65), il musicista Nicola Vannini (66)



Titoli

Corriere della Sera: Mattarella-Meloni, è disgelo

la Repubblica: Meloni va da Mattarella / dietrofront FdI, è tregua

La Stampa: Meloni da Mattarella / tregua dopo lo scontro

Il Sole 24 Ore: Boom di Nvidia, sollievo in Borsa

Avvenire: Un mondo da adulti

Il Messaggero: Meloni a colloquio da Mattarella: caso chiuso

Il Giornale: Il consigliere ammette, ma non lascia

Qn: Meloni sale al Quirinale / Tregua dopo le tensioni

Il Fatto: Zelensky sotto assedio

Leggo: «Niente smartphone fino a 13 anni»

Libero: Porte aperte ai criminali / e poi chiedono sicurezza

La Verità: L’uomo di Mattarella conferma tutto / però non vuole mollare la poltrona

Il Mattino: Regionali, caccia agli indecisi

il Quotidiano del Sud: Mattarella-Meloni, resta il gelo

il manifesto: La scalata

Domani: Meloni – Mattarella, scontro totale / Così la leader vuole scalare il Colle



