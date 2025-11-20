Sezioni
Cronaca
20/11/2025 19:02:00

Autista del pullman va a zig zag in autostrada: medico a bordo lo convince a fermarsi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763661706-0-autista-del-pullman-va-a-zig-zag-in-autostrada-medico-a-bordo-lo-convince-a-fermarsi.jpg

Momenti di paura sulla corsa Palermo–Trapani partita alle 9 dal capoluogo. Un passeggero, medico, ha notato che l’autista procedeva a zig zag lungo l’autostrada, urtando più volte i paletti rifrangenti nei tratti a doppio senso. Ha capito che qualcosa non andava e si è qualificato come medico, dicendogli che poteva star male e che era meglio accostare.

La mossa ha funzionato: il conducente ha fermato il mezzo nei pressi di Segesta. Il pullman è rimasto lì per circa un’ora, fino all’arrivo di un secondo autista che ha preso servizio, mentre gli altri passeggeri restavano a bordo in attesa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha sottoposto l’autista al test alcolemico per verificare le sue condizioni.

Secondo quanto ricostruito, il rischio di un incidente è stato concreto. La prontezza del passeggero ha evitato conseguenze potenzialmente gravissime su una linea molto frequentata come la Palermo–Trapani.



