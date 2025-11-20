Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/11/2025 07:49:00

Mazara: colpi di pistola contro le vetrate di un bar

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763621797-0-mazara-colpi-di-pistola-contro-le-vetrate-di-un-bar.jpg

A Mazara  colpi di pistola contro le vetrate del risto-bar “Nunio”, noto locale all’incrocio tra via Castelvetrano e via Aldo Moro. Poco dopo l’una di notte, mentre l’attività era chiusa, è scattato l’allarme, richiamando sul posto le forze dell’ordine.

 

Gli agenti del Commissariato, insieme alla Scientifica e alla Sezione Investigativa, hanno rinvenuto tre bossoli sul marciapiede opposto al locale, confermando così la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i colpi – probabilmente esplosi da un’arma di piccolo calibro – sarebbero partiti da un mezzo in transito lungo via Castelvetrano.

 

A evitare danni più gravi è stata la vetrata antisfondamento, che ha resistito all’impatto dei proiettili, limitando le conseguenze materiali ma non il senso di paura e amarezza. Il titolare, già vittima in passato di atti vandalici, ha sporto denuncia.

 

Le indagini, coordinate dalla Polizia, si concentrano ora sull’analisi delle immagini di videosorveglianza. Oltre a quelle di alcune telecamere private, un contributo decisivo potrebbe arrivare dalla telecamera comunale posizionata proprio all’angolo tra via Castelvetrano e via Don Gaspare Morello.

 

Al momento nessuna pista è esclusa: gli investigatori valutano se si tratti di un’intimidazione mirata, di un gesto vandalico isolato o dell’inizio di una nuova ondata di aggressioni agli esercizi commerciali.  Due anni fa, lo stesso bar subì due assalti notturni con il lancio di grosse pietre, in un periodo segnato da diversi colpi ai danni di attività commerciali per il furto dei registratori di cassa.

 

 



Cronaca | 2025-11-20 07:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763621797-0-mazara-colpi-di-pistola-contro-le-vetrate-di-un-bar.jpg

Mazara: colpi di pistola contro le vetrate di un bar

A Mazara  colpi di pistola contro le vetrate del risto-bar “Nunio”, noto locale all’incrocio tra via Castelvetrano e via Aldo Moro. Poco dopo l’una di notte, mentre l’attività era chiusa, è scattato...







Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...