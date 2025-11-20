Mazara: colpi di pistola contro le vetrate di un bar

20/11/2025 07:49:00

A Mazara colpi di pistola contro le vetrate del risto-bar “Nunio”, noto locale all’incrocio tra via Castelvetrano e via Aldo Moro. Poco dopo l’una di notte, mentre l’attività era chiusa, è scattato l’allarme, richiamando sul posto le forze dell’ordine.

Gli agenti del Commissariato, insieme alla Scientifica e alla Sezione Investigativa, hanno rinvenuto tre bossoli sul marciapiede opposto al locale, confermando così la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i colpi – probabilmente esplosi da un’arma di piccolo calibro – sarebbero partiti da un mezzo in transito lungo via Castelvetrano.

A evitare danni più gravi è stata la vetrata antisfondamento, che ha resistito all’impatto dei proiettili, limitando le conseguenze materiali ma non il senso di paura e amarezza. Il titolare, già vittima in passato di atti vandalici, ha sporto denuncia.

Le indagini, coordinate dalla Polizia, si concentrano ora sull’analisi delle immagini di videosorveglianza. Oltre a quelle di alcune telecamere private, un contributo decisivo potrebbe arrivare dalla telecamera comunale posizionata proprio all’angolo tra via Castelvetrano e via Don Gaspare Morello.

Al momento nessuna pista è esclusa: gli investigatori valutano se si tratti di un’intimidazione mirata, di un gesto vandalico isolato o dell’inizio di una nuova ondata di aggressioni agli esercizi commerciali. Due anni fa, lo stesso bar subì due assalti notturni con il lancio di grosse pietre, in un periodo segnato da diversi colpi ai danni di attività commerciali per il furto dei registratori di cassa.



