Cronaca
20/11/2025 11:14:00

Trapani, la Polizia Locale sequestra un motocarro usato per smaltimenti illeciti: «Non ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/trapani-la-polizia-locale-sequestra-un-motocarro-usato-per-smaltimenti-illeciti-non-450.jpg

Nuovo intervento della Polizia Locale di Trapani contro lo smaltimento illecito dei rifiuti. Gli agenti hanno sequestrato un motocarro utilizzato per trasportare materiale ferroso ed elettrodomestici dismessi: un mezzo completamente irregolare, senza targa, privo di assicurazione e guidato da una persona senza patente.

Un dettaglio non da poco: per lo stesso soggetto si tratta del secondo sequestro nel giro di pochi mesi. Segno evidente che il fenomeno non è episodico e continua ad alimentare una filiera parallela dello smaltimento dei rifiuti, tutt’altro che innocua.

Il Comandante della Polizia Locale, Ignazio Bacile, insieme al sindaco Giacomo Tranchida, ha voluto chiarire un punto che spesso viene travisato: «Lo smaltimento illecito non è un servizio alla comunità. Queste attività alimentano circuiti che portano rifiuti e materiali in discariche abusive, torrenti o aree periferiche. Creano degrado, costi per il Comune e rischi per la salute pubblica».

Il mezzo è stato rimosso e trasferito in un deposito autorizzato. I controlli, assicura il comandante Bacile, «proseguiranno con continuità, per garantire sicurezza, legalità e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti».

Il sindaco Tranchida sottolinea come la città stia rafforzando gli strumenti di vigilanza:
«Legalità e sicurezza sono priorità assolute. Non possiamo tollerare comportamenti che mettono a rischio i cittadini e l’ambiente. Abbiamo appena dotato la Polizia Locale di un drone “a tia taliu”, che sta fornendo un supporto fondamentale ai controlli».

Tranchida ringrazia poi gli agenti «per il lavoro instancabile» e invita i cittadini a collaborare con le autorità per segnalare comportamenti illeciti: «La convivenza civile passa dalla responsabilità di tutti».

Un episodio che riaccende il tema dello smaltimento illegale dei rifiuti nel territorio trapanese: un fenomeno sommerso, ma ancora radicato, che richiede controlli costanti e strumenti adeguati.



Buongiorno24 del 20 Novembre 2025

A Marettimo, paura in mare all'ingresso del porto.Una barca da diporto con il motore in avaria e due uomini a bordo è...







Visura catastale storica per soggetto: cos'è, a cosa serve e...

L'agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono identità e appartenenza

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...