Al Castello dei Conti di Modica i premi alle aziende alcamesi di vino e ristorazione

Martedì 25 novembre, alle 17.30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospita la cerimonia di premiazione delle aziende enogastronomiche alcamesi inserite nelle principali guide nazionali di vino e ristorazione, Gambero Rosso e Slow Wine. A consegnare i riconoscimenti sarà il sindaco Domenico Surdi.

Gambero Rosso è la più grande casa editrice europea dedicata al cibo e al vino – guide, canale televisivo, mensile, corsi di cucina, eventi – mentre Slow Wine è una delle guide ai vini più diffuse in Italia. L’inserimento delle aziende alcamesi in queste pubblicazioni rappresenta una conferma del livello qualitativo raggiunto dalle produzioni locali e della genuinità dei loro prodotti.

«È un piacere incontrare i produttori che si sono distinti per la qualità delle proprie produzioni e per l’impegno nella valorizzazione e promozione della nostra città», dichiara il sindaco Surdi, ricordando anche il percorso condiviso con l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, ospitata proprio al Castello dei Conti di Modica. «La bontà e l’eccellenza dei nostri vini e le prelibatezze della nostra cucina sono ormai riconosciuti a livello nazionale. Bisogna puntare sempre più in alto e raggiungere il mercato internazionale, perché lo sviluppo economico della nostra regione passa immancabilmente per l’enogastronomia di qualità».

Aziende premiate – Cantine

Aldo Viola , Biancoviola 2023 – Premio Tre Bicchieri Gambero Rosso

, Biancoviola 2023 – Premio Possente , Cinque Inverni 2017 – Premio Tre Bicchieri Gambero Rosso

, Cinque Inverni 2017 – Premio Elios , Catarratto 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)

, Catarratto 2024 – + premio alla cantina (simbolo Bottiglia) Longarico , Nostrale 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)

, Nostrale 2024 – + premio alla cantina (simbolo Bottiglia) Aldo Viola , Egesta 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Chiocciola)

, Egesta 2024 – + premio alla cantina (simbolo Chiocciola) Alessandro Viola , Note di Bianco 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)

, Note di Bianco 2024 – + premio alla cantina (simbolo Bottiglia) Possente, Cinque Inverni 2017 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Moneta)

Aziende premiate – Ristoranti

Tatarì – inserimento nella Guida Gambero Rosso, premio 2 Forchette

– inserimento nella Guida Gambero Rosso, premio Casale Dolce Vista – inserimento nella Guida Gambero Rosso, premio 1 Forchetta

Aziende premiate – Pizzerie

Rosso Verace – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso

– premio Guida Gambero Rosso Monelle – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso

– premio Guida Gambero Rosso Fuddie, pizza e cucina – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso

– premio Guida Gambero Rosso Monelle – inserita come pizzeria Eccellente nella guida 50 Top Pizza

Aziende premiate – Bar

Bar 900 – premio 2 tazzine e 1 chicco , Guida Bar d’Italia Gambero Rosso

– premio e , Guida Bar d’Italia Gambero Rosso Bar Grazia – premio 1 tazzina e 2 chicchi, Guida Bar d’Italia Gambero Rosso

La cerimonia al Castello dei Conti di Modica vuole riconoscere pubblicamente il lavoro di cantine, ristoranti, pizzerie e bar che contribuiscono ogni giorno a consolidare la reputazione enogastronomica di Alcamo e della Sicilia occidentale, rafforzando un percorso di sviluppo che passa dall’eccellenza produttiva e dalla capacità di raccontare il territorio attraverso vini, piatti e ospitalità.



