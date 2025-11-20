Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
20/11/2025 15:17:00

Al Castello dei Conti di Modica i premi alle aziende alcamesi di vino e ristorazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/al-castello-dei-conti-di-modica-i-premi-alle-aziende-alcamesi-di-vino-e-ristorazione-450.jpg

Martedì 25 novembre, alle 17.30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospita la cerimonia di premiazione delle aziende enogastronomiche alcamesi inserite nelle principali guide nazionali di vino e ristorazione, Gambero Rosso e Slow Wine. A consegnare i riconoscimenti sarà il sindaco Domenico Surdi.

Gambero Rosso è la più grande casa editrice europea dedicata al cibo e al vino – guide, canale televisivo, mensile, corsi di cucina, eventi – mentre Slow Wine è una delle guide ai vini più diffuse in Italia. L’inserimento delle aziende alcamesi in queste pubblicazioni rappresenta una conferma del livello qualitativo raggiunto dalle produzioni locali e della genuinità dei loro prodotti.

«È un piacere incontrare i produttori che si sono distinti per la qualità delle proprie produzioni e per l’impegno nella valorizzazione e promozione della nostra città», dichiara il sindaco Surdi, ricordando anche il percorso condiviso con l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, ospitata proprio al Castello dei Conti di Modica. «La bontà e l’eccellenza dei nostri vini e le prelibatezze della nostra cucina sono ormai riconosciuti a livello nazionale. Bisogna puntare sempre più in alto e raggiungere il mercato internazionale, perché lo sviluppo economico della nostra regione passa immancabilmente per l’enogastronomia di qualità».

Aziende premiate – Cantine

  • Aldo Viola, Biancoviola 2023 – Premio Tre Bicchieri Gambero Rosso
  • Possente, Cinque Inverni 2017 – Premio Tre Bicchieri Gambero Rosso
  • Elios, Catarratto 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)
  • Longarico, Nostrale 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)
  • Aldo Viola, Egesta 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Chiocciola)
  • Alessandro Viola, Note di Bianco 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Bottiglia)
  • Possente, Cinque Inverni 2017 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (simbolo Moneta)

Aziende premiate – Ristoranti

  • Tatarì – inserimento nella Guida Gambero Rosso, premio 2 Forchette
  • Casale Dolce Vista – inserimento nella Guida Gambero Rosso, premio 1 Forchetta

Aziende premiate – Pizzerie

  • Rosso Verace – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso
  • Monelle – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso
  • Fuddie, pizza e cucina – premio 2 Spicchi Guida Gambero Rosso
  • Monelle – inserita come pizzeria Eccellente nella guida 50 Top Pizza

Aziende premiate – Bar

  • Bar 900 – premio 2 tazzine e 1 chicco, Guida Bar d’Italia Gambero Rosso
  • Bar Grazia – premio 1 tazzina e 2 chicchi, Guida Bar d’Italia Gambero Rosso

La cerimonia al Castello dei Conti di Modica vuole riconoscere pubblicamente il lavoro di cantine, ristoranti, pizzerie e bar che contribuiscono ogni giorno a consolidare la reputazione enogastronomica di Alcamo e della Sicilia occidentale, rafforzando un percorso di sviluppo che passa dall’eccellenza produttiva e dalla capacità di raccontare il territorio attraverso vini, piatti e ospitalità.









Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...

Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...