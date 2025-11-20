Sezioni
Cultura
20/11/2025 14:54:00

Jazz Club e Book Jazz School, al Sollima debutta il progetto “Drop the Bass”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/jazz-club-e-book-jazz-school-al-sollima-debutta-il-progetto-drop-the-bass-450.jpg

Prende il via domani, 21 novembre, al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala il ciclo di concerti promosso dall’Associazione e Biblioteca sociale OTIUM, realizzato in partenariato con il Comune e con il riconoscimento del Ministero della Cultura.

Un calendario che intreccia musica, formazione e divulgazione, aprendo il teatro a un pubblico ampio, dai giovanissimi agli appassionati.

A inaugurare la rassegna sarà lo Stefano India Quartet con il progetto “Drop the Bass”, dove sonorità acustiche ed elettriche si fondono in un linguaggio vicino al jazz contemporaneo e alla tradizione fusion. Sul palco, con il basso di Stefano India, ci saranno Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti al piano e alle tastiere e Carmelo Miceli alla batteria. Una formazione che lavora sull’intreccio tra melodia e ritmo, con il basso come centro narrativo. La giornata sarà divisa in due momenti distinti. La mattina alle 9.30 il concerto avrà una forma didattica pensata per gli studenti degli Istituti comprensivi di Marsala a indirizzo musicale: un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un luogo culturale della città e per comprendere da vicino struttura, strumenti e dinamiche del jazz. L’ingresso per le scolaresche è gratuito. Il pomeriggio alle 19.00 il quartetto tornerà sul palco per il pubblico generale, offrendo una vetrina ai giovani talenti siciliani che si stanno affermando nella scena regionale. 

Per la serata sono previsti due ticket: Ridotto a 5,50 euro per gli associati OTIUM e per gli under 25, acquistabile al botteghino; Intero a 8,50 euro disponibile online sul portale ticketsms.it.









