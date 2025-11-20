Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
20/11/2025 15:00:00

A Misiliscemi l'evento "Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763644809-0-a-misiliscemi-l-evento-costruiamo-il-futuro-il-racconto-di-tre-anni-di-impegno.jpg

Tre giorni per guardarsi indietro, capire dove si è arrivati e soprattutto decidere dove andare. Il Comune di Misiliscemi lancia “Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno”, una tre giorni di incontri, confronti e visioni che si terrà il 28, 29 e 30 novembre a Villa Speranza, a Marausa.
Un appuntamento che vuole mettere nero su bianco cosa è stato fatto e, soprattutto, quali sono le sfide dei prossimi anni, coinvolgendo cittadini, esperti, tecnici e realtà del territorio.

 

28 novembre – Archeologia, ambiente e paesaggio

La prima giornata sarà dedicata a uno dei patrimoni più fragili e preziosi del territorio: quello archeologico e ambientale.
Alle 17.00 si parlerà di tutela e valorizzazione, tra opportunità e criticità. Al tavolo:

  • Mariella Romano, consigliera comunale
  • Giuseppe Bazan, docente di Scienze e Tecnologie Biologiche all’Università di Palermo
  • Giovanni Vultaggio, architetto
  • Ferdinando Maurici, Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana

Un confronto pensato per capire come trasformare il potenziale di Misiliscemi in una leva di sviluppo sostenibile.

 

29 novembre – Finanziamenti e progetti

La seconda giornata entra nel vivo delle opere e dei numeri: finanziamenti, progettualità, cantieri e strategie.
Alle 17.00 interverranno:

  • Giuseppe Laudicina, assessore all'Urbanistica
  • Salvatore Accardo, ingegnere ambientale
  • Massimo Fundarò, presidente SRR Trapani Nord
  • Aida Iacono, progettista RFI
  • Andrea Greco, ingegnere idraulico

Un bilancio delle iniziative avviate, delle risorse intercettate e delle linee di finanziamento su cui l’amministrazione sta lavorando.

 

30 novembre – Azioni, risultati e futuro

La giornata conclusiva, dalle 10.00, farà il punto sui primi tre anni di mandato: opere, servizi, manutenzioni, innovazione amministrativa e partecipazione.
Tra gli ospiti:

  • Barbara Mineo ed Elio Barbera, assessori
  • Rosa Damiano, segretario comunale
  • Mario Andretta, imprenditore
  • Antonella Scaduto, presidente Pro Loco
  • Sofia Sugamieli, Nicolò Scalabrino, Claudio Strazzera, per lo spazio dedicato ai giovani
  • Maurizio Oddo, architetto e docente all’Università Kore di Enna
  • Jacopo Triscari e Laura Barile, Consulta Giovanile

A chiudere sarà il sindaco Salvatore Tallarita.

 

Tallarita: “Raccontiamo ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto ciò che stiamo costruendo”

«Con Costruiamo il futuro vogliamo restituire alla comunità una fotografia chiara e trasparente di ciò che abbiamo realizzato – spiega il sindaco Salvatore Tallarita –. Abbiamo attraversato tre anni intensi, costruendo basi solide per un’amministrazione moderna e attenta alle esigenze del territorio».

Il primo cittadino parla di un metodo – ascolto, partecipazione, confronto e responsabilità – e invita cittadini, associazioni e professionisti a partecipare: «Tre anni fa abbiamo avviato un percorso impegnativo per dare a Misiliscemi un’identità amministrativa e culturale forte. Oggi possiamo raccontare quanto è stato fatto e ciò che stiamo costruendo per il futuro».









Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...

Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...