A Misiliscemi l'evento "Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno"

Tre giorni per guardarsi indietro, capire dove si è arrivati e soprattutto decidere dove andare. Il Comune di Misiliscemi lancia “Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno”, una tre giorni di incontri, confronti e visioni che si terrà il 28, 29 e 30 novembre a Villa Speranza, a Marausa.
Un appuntamento che vuole mettere nero su bianco cosa è stato fatto e, soprattutto, quali sono le sfide dei prossimi anni, coinvolgendo cittadini, esperti, tecnici e realtà del territorio.
28 novembre – Archeologia, ambiente e paesaggio
La prima giornata sarà dedicata a uno dei patrimoni più fragili e preziosi del territorio: quello archeologico e ambientale.
Alle 17.00 si parlerà di tutela e valorizzazione, tra opportunità e criticità. Al tavolo:
- Mariella Romano, consigliera comunale
- Giuseppe Bazan, docente di Scienze e Tecnologie Biologiche all’Università di Palermo
- Giovanni Vultaggio, architetto
- Ferdinando Maurici, Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana
Un confronto pensato per capire come trasformare il potenziale di Misiliscemi in una leva di sviluppo sostenibile.
29 novembre – Finanziamenti e progetti
La seconda giornata entra nel vivo delle opere e dei numeri: finanziamenti, progettualità, cantieri e strategie.
Alle 17.00 interverranno:
- Giuseppe Laudicina, assessore all'Urbanistica
- Salvatore Accardo, ingegnere ambientale
- Massimo Fundarò, presidente SRR Trapani Nord
- Aida Iacono, progettista RFI
- Andrea Greco, ingegnere idraulico
Un bilancio delle iniziative avviate, delle risorse intercettate e delle linee di finanziamento su cui l’amministrazione sta lavorando.
30 novembre – Azioni, risultati e futuro
La giornata conclusiva, dalle 10.00, farà il punto sui primi tre anni di mandato: opere, servizi, manutenzioni, innovazione amministrativa e partecipazione.
Tra gli ospiti:
- Barbara Mineo ed Elio Barbera, assessori
- Rosa Damiano, segretario comunale
- Mario Andretta, imprenditore
- Antonella Scaduto, presidente Pro Loco
- Sofia Sugamieli, Nicolò Scalabrino, Claudio Strazzera, per lo spazio dedicato ai giovani
- Maurizio Oddo, architetto e docente all’Università Kore di Enna
- Jacopo Triscari e Laura Barile, Consulta Giovanile
A chiudere sarà il sindaco Salvatore Tallarita.
Tallarita: “Raccontiamo ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto ciò che stiamo costruendo”
«Con Costruiamo il futuro vogliamo restituire alla comunità una fotografia chiara e trasparente di ciò che abbiamo realizzato – spiega il sindaco Salvatore Tallarita –. Abbiamo attraversato tre anni intensi, costruendo basi solide per un’amministrazione moderna e attenta alle esigenze del territorio».
Il primo cittadino parla di un metodo – ascolto, partecipazione, confronto e responsabilità – e invita cittadini, associazioni e professionisti a partecipare: «Tre anni fa abbiamo avviato un percorso impegnativo per dare a Misiliscemi un’identità amministrativa e culturale forte. Oggi possiamo raccontare quanto è stato fatto e ciò che stiamo costruendo per il futuro».