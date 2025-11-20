A Misiliscemi l'evento "Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno"

20/11/2025 15:00:00

Tre giorni per guardarsi indietro, capire dove si è arrivati e soprattutto decidere dove andare. Il Comune di Misiliscemi lancia “Costruiamo il futuro: il racconto di tre anni di impegno”, una tre giorni di incontri, confronti e visioni che si terrà il 28, 29 e 30 novembre a Villa Speranza, a Marausa.

Un appuntamento che vuole mettere nero su bianco cosa è stato fatto e, soprattutto, quali sono le sfide dei prossimi anni, coinvolgendo cittadini, esperti, tecnici e realtà del territorio.

28 novembre – Archeologia, ambiente e paesaggio

La prima giornata sarà dedicata a uno dei patrimoni più fragili e preziosi del territorio: quello archeologico e ambientale.

Alle 17.00 si parlerà di tutela e valorizzazione, tra opportunità e criticità. Al tavolo:

Mariella Romano , consigliera comunale

, consigliera comunale Giuseppe Bazan , docente di Scienze e Tecnologie Biologiche all’Università di Palermo

, docente di Scienze e Tecnologie Biologiche all’Università di Palermo Giovanni Vultaggio , architetto

, architetto Ferdinando Maurici, Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana

Un confronto pensato per capire come trasformare il potenziale di Misiliscemi in una leva di sviluppo sostenibile.

29 novembre – Finanziamenti e progetti

La seconda giornata entra nel vivo delle opere e dei numeri: finanziamenti, progettualità, cantieri e strategie.

Alle 17.00 interverranno:

Giuseppe Laudicina , assessore all'Urbanistica

, assessore all'Urbanistica Salvatore Accardo , ingegnere ambientale

, ingegnere ambientale Massimo Fundarò , presidente SRR Trapani Nord

, presidente SRR Trapani Nord Aida Iacono , progettista RFI

, progettista RFI Andrea Greco, ingegnere idraulico

Un bilancio delle iniziative avviate, delle risorse intercettate e delle linee di finanziamento su cui l’amministrazione sta lavorando.

30 novembre – Azioni, risultati e futuro

La giornata conclusiva, dalle 10.00, farà il punto sui primi tre anni di mandato: opere, servizi, manutenzioni, innovazione amministrativa e partecipazione.

Tra gli ospiti:

Barbara Mineo ed Elio Barbera , assessori

ed , assessori Rosa Damiano , segretario comunale

, segretario comunale Mario Andretta , imprenditore

, imprenditore Antonella Scaduto , presidente Pro Loco

, presidente Pro Loco Sofia Sugamieli, Nicolò Scalabrino, Claudio Strazzera , per lo spazio dedicato ai giovani

, per lo spazio dedicato ai giovani Maurizio Oddo , architetto e docente all’Università Kore di Enna

, architetto e docente all’Università Kore di Enna Jacopo Triscari e Laura Barile, Consulta Giovanile

A chiudere sarà il sindaco Salvatore Tallarita.

Tallarita: “Raccontiamo ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto ciò che stiamo costruendo”

«Con Costruiamo il futuro vogliamo restituire alla comunità una fotografia chiara e trasparente di ciò che abbiamo realizzato – spiega il sindaco Salvatore Tallarita –. Abbiamo attraversato tre anni intensi, costruendo basi solide per un’amministrazione moderna e attenta alle esigenze del territorio».

Il primo cittadino parla di un metodo – ascolto, partecipazione, confronto e responsabilità – e invita cittadini, associazioni e professionisti a partecipare: «Tre anni fa abbiamo avviato un percorso impegnativo per dare a Misiliscemi un’identità amministrativa e culturale forte. Oggi possiamo raccontare quanto è stato fatto e ciò che stiamo costruendo per il futuro».



