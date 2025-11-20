Campobello, l'associazione N.O.I.: "Uniamo le forze per un nuovo progetto politico"

20/11/2025 02:00:00

L’Associazione culturale N.O.I – Nuovi Orizzonti Insieme, realtà composta in prevalenza da cittadini di Campobello di Mazara, interviene sul difficile momento politico, economico e sociale che interessa il territorio, lanciando un appello pubblico alla partecipazione e alla costruzione di un nuovo progetto civico.

Secondo il movimento, le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola vivono ormai una condizione di “autogestione di fatto”, affidate quasi interamente ai residenti annuali. Un quadro che si aggiunge alla situazione complessiva del Comune di Campobello, già segnato dalla dichiarazione di dissesto finanziario e da un futuro che, nelle previsioni dell’associazione, rischia di essere caratterizzato da un prolungato “oblio economico e sociale” nei prossimi cinque anni.

In questo scenario, N.O.I afferma di voler contribuire con idee e proposte per stimolare una nuova assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, invitati a “tornare protagonisti” dell’azione politico-amministrativa locale. Al centro della riflessione dell’associazione c’è anche il ruolo dei partiti tradizionali, accusati di essere più attenti alla spartizione del potere che ai bisogni reali della popolazione.

Da qui l’appello rivolto a tutte le realtà organizzate del territorio: gruppi civici, associazioni professionali, realtà sportive e culturali, fino ai singoli cittadini interessati a prendere parte al futuro governo della città. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a un unico soggetto politico, aperto e inclusivo, che lavori su un programma condiviso e che individui collegialmente sia il candidato sindaco sia la lista dei futuri consiglieri comunali. N.O.I propone quindi un’assemblea fondativa che raccolga tutte le sensibilità disponibili, per redigere un progetto amministrativo costruito dal basso, sintesi delle diverse istanze della comunità campobellese.



