Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
20/11/2025 02:00:00

Campobello, l'associazione N.O.I.: "Uniamo le forze per un nuovo progetto politico"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763599420-0-campobello-l-associazione-n-o-i-uniamo-le-forze-per-un-nuovo-progetto-politico.jpg

L’Associazione culturale N.O.I – Nuovi Orizzonti Insieme, realtà composta in prevalenza da cittadini di Campobello di Mazara, interviene sul difficile momento politico, economico e sociale che interessa il territorio, lanciando un appello pubblico alla partecipazione e alla costruzione di un nuovo progetto civico.

 

Secondo il movimento, le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola vivono ormai una condizione di “autogestione di fatto”, affidate quasi interamente ai residenti annuali. Un quadro che si aggiunge alla situazione complessiva del Comune di Campobello, già segnato dalla dichiarazione di dissesto finanziario e da un futuro che, nelle previsioni dell’associazione, rischia di essere caratterizzato da un prolungato “oblio economico e sociale” nei prossimi cinque anni.

 

In questo scenario, N.O.I afferma di voler contribuire con idee e proposte per stimolare una nuova assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, invitati a “tornare protagonisti” dell’azione politico-amministrativa locale. Al centro della riflessione dell’associazione c’è anche il ruolo dei partiti tradizionali, accusati di essere più attenti alla spartizione del potere che ai bisogni reali della popolazione.

 

Da qui l’appello rivolto a tutte le realtà organizzate del territorio: gruppi civici, associazioni professionali, realtà sportive e culturali, fino ai singoli cittadini interessati a prendere parte al futuro governo della città. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a un unico soggetto politico, aperto e inclusivo, che lavori su un programma condiviso e che individui collegialmente sia il candidato sindaco sia la lista dei futuri consiglieri comunali. N.O.I propone quindi un’assemblea fondativa che raccolga tutte le sensibilità disponibili, per redigere un progetto amministrativo costruito dal basso, sintesi delle diverse istanze della comunità campobellese.



Politica | 2025-11-19 17:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/telemarketing-selvaggio-da-oggi-stop-alle-fine-chiamate-250.jpg

Telemarketing selvaggio: da oggi stop alle fine chiamate

Scatta oggi, 19 novembre, il nuovo blocco contro le chiamate “spoofing”, quelle che utilizzano numeri falsificati per aggirare i filtri e truffare gli utenti. Una misura attesa e considerata decisiva per contrastare il fenomeno del...







Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...