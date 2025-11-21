Trapani, Tranchida chiede un consiglio straordinario: “Serve aiutare i Comuni senz’acqua”
L’emergenza idrica in Sicilia diventa sempre più grave e le ricadute maggiori si registrano in provincia di Trapani, dove diversi comuni rischiano il collasso dell’approvvigionamento a causa della crisi della diga Garcia e dei forti tagli alle forniture decisi dalla Cabina di Regia e operati da Siciliacque.
Stamani il sindaco Giacomo Tranchida ha chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario, per informare la città e rispondere all’appello proveniente dalle comunità trapanesi che stanno vivendo i disagi maggiori.
La richiesta è stata inviata al presidente del Consiglio comunale Peppe Mazzeo, con copia anche alla Prefetta di Trapani, che il sindaco incontrerà nelle prossime ore.
Nel messaggio ufficiale, Tranchida parla senza giri di parole: “La drammatica riunione di ieri sera della cabina di regia dell’emergenza idrica regionale porta al necessario intervento solidaristico della città di Trapani, attraverso i pozzi Bresciana, per aiutare le comunità trapanesi a rischio approvvigionamento per via dei problemi Siciliacque e dell’esaurimento della diga Garcia”.
Il sindaco sottolinea anche la portata sociale della situazione, chiedendo un confronto immediato in aula: “Si ritiene indispensabile ed urgente una seduta straordinaria del Consiglio comunale, atteso anche i risvolti sociali che ne scaturiranno e le scelte emergenziali conseguenti”.
