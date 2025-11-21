Sezioni
Cronaca
21/11/2025 07:09:00

21 Novembre: Trump umilia Zelensky, economia russa in difficoltà, Londra sempre più cara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763705577-0-21-novembre-trump-umilia-zelensky-economia-russa-in-difficolta-londra-sempre-piu-cara.png

E' il 21 Novembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’economia russa sarebbe davvero in difficoltà per via della guerra. Secondo un’analisi americana, la produzione di greggio è scesa tra i 500 mila e gli 800 mila barili al giorno nel mese in corso
• Gli americani stanno facendo pressioni pressioni perché l’Ucraina accetti la resa. E a Bruxelles si è riunito il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione. L’Europa, ha dichiarato Tajani, «dovrà essere parte della trattativa. Se cade l’Ucraina, aumentano i rischi per l’Europa»


• Londra si è «dubaizzata». La città è sempre più cara. Bond Street ha superato Montenapoleone come via più costosa al mondo. Ma anche lo svago è carissimo
• Trump minaccia di uccidere sei deputati dell’opposizione
• Trump ha postato un video generato con l’Ai in cui gioca a calcio con Cr7 nello Studio Ovale
• I fratelli Elkann portano la madre in tribunale in Svizzera. Presente John, che si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La madre, invece, si è limitata a dire: «È solo una storia penosa e triste, non capisco perché continuiate a seguirla»
• Psycho a Mantova: un uomo si è presentato all’anagrafe travestito dalla madre, morta da tre anni e nascosta in cantina
• Alla prima della Fenice di Venezia sono volati volantini contro Beatrice Venezi
• Il gip di Roma ha rinviato a giudizio l’ad del Napoli Andrea Chiavelli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera società con l’accusa di falso in bilancio
• Un detenuto marocchino di 24 anni si è impiccato nell’infermeria del carcere di Como
• Il consorzio del parmigiano reggiano ha stretto un accordo per promuovere il prodotto in programmi e film statunitensi
• Il papa è andato ad Assisi, dove ha pregato sulla tomba di san Francesco
• Il governo ha deciso di impugnare la legge sarda sul fine vita
• Nella giunta Giani bis in Toscana c’è un assessore al diritto alla felicità
• L’Unione delle Comunità ebraiche italiane ha querelato Enzo Iacchetti per «le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico»
• Il 18 dicembre a Bruxelles ci sarà una protesta con i trattori degli agricoltori europei
• È scoppiato un incendio nella sede della Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in corso a Belém, in Brasile
• È emerso che a capo della pagina Facebook «Mia moglie» c’era una donna
• Kevin Spacey ha detto al Daily Telegraph di «non avere una casa». È andato in rovina dopo le accuse di molestie sessuali del 2017
• Sono morti l’artista Luigi Bonotto (84 anni) e l’ex poliziotto Rodolfo Ronconi

Titoli
Corriere della Sera: Ira di Zelensky: parlo con Trump
la Repubblica: Kiev e Ue, no al piano Usa / Zelensky: vedrò Trump
La Stampa: Ucraina, ecco i 28 punti / Zelensky apre a Trump
Il Sole 24 Ore: Transazioni finanziarie sotto tiro
Avvenire: Cammino insieme
Il Messaggero: Stage riscattati come la laurea
Il Giornale: Burocrati & C: ecco chi rema contro il governo
Qn: Ucraina, piano Usa in salita / Ira della Ue e Kiev lo boccia
Il Fatto: Bel Garante della privacy: / voleva spiare i dipendenti
Leggo: La sferzata artica congela l’Italia
Libero: Eurotrappola a Meloni
La Verità: «Subito via l’uomo di Mattarella»
Il Mattino: Campo largo, uniti sul palco
il Quotidiano del Sud: L’ira di Ue e Ucraina / sul piano Usa-Russia / «Pace solo con noi»
il manifesto: Si può affare
Domani: Ucraina, Trump umilia Zelensky / L’Ue: «Nessun patto senza di noi»









