21 Novembre: Trump umilia Zelensky, economia russa in difficoltà, Londra sempre più cara

21/11/2025 07:09:00

E' il 21 Novembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’economia russa sarebbe davvero in difficoltà per via della guerra. Secondo un’analisi americana, la produzione di greggio è scesa tra i 500 mila e gli 800 mila barili al giorno nel mese in corso

• Gli americani stanno facendo pressioni pressioni perché l’Ucraina accetti la resa. E a Bruxelles si è riunito il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione. L’Europa, ha dichiarato Tajani, «dovrà essere parte della trattativa. Se cade l’Ucraina, aumentano i rischi per l’Europa»



• Londra si è «dubaizzata». La città è sempre più cara. Bond Street ha superato Montenapoleone come via più costosa al mondo. Ma anche lo svago è carissimo

• Trump minaccia di uccidere sei deputati dell’opposizione

• Trump ha postato un video generato con l’Ai in cui gioca a calcio con Cr7 nello Studio Ovale

• I fratelli Elkann portano la madre in tribunale in Svizzera. Presente John, che si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La madre, invece, si è limitata a dire: «È solo una storia penosa e triste, non capisco perché continuiate a seguirla»

• Psycho a Mantova: un uomo si è presentato all’anagrafe travestito dalla madre, morta da tre anni e nascosta in cantina

• Alla prima della Fenice di Venezia sono volati volantini contro Beatrice Venezi

• Il gip di Roma ha rinviato a giudizio l’ad del Napoli Andrea Chiavelli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera società con l’accusa di falso in bilancio

• Un detenuto marocchino di 24 anni si è impiccato nell’infermeria del carcere di Como

• Il consorzio del parmigiano reggiano ha stretto un accordo per promuovere il prodotto in programmi e film statunitensi

• Il papa è andato ad Assisi, dove ha pregato sulla tomba di san Francesco

• Il governo ha deciso di impugnare la legge sarda sul fine vita

• Nella giunta Giani bis in Toscana c’è un assessore al diritto alla felicità

• L’Unione delle Comunità ebraiche italiane ha querelato Enzo Iacchetti per «le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico»

• Il 18 dicembre a Bruxelles ci sarà una protesta con i trattori degli agricoltori europei

• È scoppiato un incendio nella sede della Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in corso a Belém, in Brasile

• È emerso che a capo della pagina Facebook «Mia moglie» c’era una donna

• Kevin Spacey ha detto al Daily Telegraph di «non avere una casa». È andato in rovina dopo le accuse di molestie sessuali del 2017

• Sono morti l’artista Luigi Bonotto (84 anni) e l’ex poliziotto Rodolfo Ronconi



Titoli

Corriere della Sera: Ira di Zelensky: parlo con Trump

la Repubblica: Kiev e Ue, no al piano Usa / Zelensky: vedrò Trump

La Stampa: Ucraina, ecco i 28 punti / Zelensky apre a Trump

Il Sole 24 Ore: Transazioni finanziarie sotto tiro

Avvenire: Cammino insieme

Il Messaggero: Stage riscattati come la laurea

Il Giornale: Burocrati & C: ecco chi rema contro il governo

Qn: Ucraina, piano Usa in salita / Ira della Ue e Kiev lo boccia

Il Fatto: Bel Garante della privacy: / voleva spiare i dipendenti

Leggo: La sferzata artica congela l’Italia

Libero: Eurotrappola a Meloni

La Verità: «Subito via l’uomo di Mattarella»

Il Mattino: Campo largo, uniti sul palco

il Quotidiano del Sud: L’ira di Ue e Ucraina / sul piano Usa-Russia / «Pace solo con noi»

il manifesto: Si può affare

Domani: Ucraina, Trump umilia Zelensky / L’Ue: «Nessun patto senza di noi»



