21 Novembre: Trump umilia Zelensky, economia russa in difficoltà, Londra sempre più cara
E' il 21 Novembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• L’economia russa sarebbe davvero in difficoltà per via della guerra. Secondo un’analisi americana, la produzione di greggio è scesa tra i 500 mila e gli 800 mila barili al giorno nel mese in corso • Gli americani stanno facendo pressioni pressioni perché l’Ucraina accetti la resa. E a Bruxelles si è riunito il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione. L’Europa, ha dichiarato Tajani, «dovrà essere parte della trattativa. Se cade l’Ucraina, aumentano i rischi per l’Europa»
• Londra si è «dubaizzata». La città è sempre più cara. Bond Street ha superato Montenapoleone come via più costosa al mondo. Ma anche lo svago è carissimo • Trump minaccia di uccidere sei deputati dell’opposizione • Trump ha postato un video generato con l’Ai in cui gioca a calcio con Cr7 nello Studio Ovale • I fratelli Elkann portano la madre in tribunale in Svizzera. Presente John, che si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La madre, invece, si è limitata a dire: «È solo una storia penosa e triste, non capisco perché continuiate a seguirla» • Psycho a Mantova: un uomo si è presentato all’anagrafe travestito dalla madre, morta da tre anni e nascosta in cantina • Alla prima della Fenice di Venezia sono volati volantini contro Beatrice Venezi • Il gip di Roma ha rinviato a giudizio l’ad del Napoli Andrea Chiavelli, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera società con l’accusa di falso in bilancio • Un detenuto marocchino di 24 anni si è impiccato nell’infermeria del carcere di Como • Il consorzio del parmigiano reggiano ha stretto un accordo per promuovere il prodotto in programmi e film statunitensi • Il papa è andato ad Assisi, dove ha pregato sulla tomba di san Francesco • Il governo ha deciso di impugnare la legge sarda sul fine vita • Nella giunta Giani bis in Toscana c’è un assessore al diritto alla felicità • L’Unione delle Comunità ebraiche italiane ha querelato Enzo Iacchetti per «le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico» • Il 18 dicembre a Bruxelles ci sarà una protesta con i trattori degli agricoltori europei • È scoppiato un incendio nella sede della Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in corso a Belém, in Brasile • È emerso che a capo della pagina Facebook «Mia moglie» c’era una donna • Kevin Spacey ha detto al Daily Telegraph di «non avere una casa». È andato in rovina dopo le accuse di molestie sessuali del 2017 • Sono morti l’artista Luigi Bonotto (84 anni) e l’ex poliziotto Rodolfo Ronconi
Titoli Corriere della Sera: Ira di Zelensky: parlo con Trump la Repubblica: Kiev e Ue, no al piano Usa / Zelensky: vedrò Trump La Stampa: Ucraina, ecco i 28 punti / Zelensky apre a Trump Il Sole 24 Ore: Transazioni finanziarie sotto tiro Avvenire: Cammino insieme Il Messaggero: Stage riscattati come la laurea Il Giornale: Burocrati & C: ecco chi rema contro il governo Qn: Ucraina, piano Usa in salita / Ira della Ue e Kiev lo boccia Il Fatto: Bel Garante della privacy: / voleva spiare i dipendenti Leggo: La sferzata artica congela l’Italia Libero: Eurotrappola a Meloni La Verità: «Subito via l’uomo di Mattarella» Il Mattino: Campo largo, uniti sul palco il Quotidiano del Sud: L’ira di Ue e Ucraina / sul piano Usa-Russia / «Pace solo con noi» il manifesto: Si può affare Domani: Ucraina, Trump umilia Zelensky / L’Ue: «Nessun patto senza di noi»
