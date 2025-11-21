Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/11/2025 09:05:00

Buongiorno24 del 21 Novembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/buongiorno24-del-21-novembre-2025-450.png

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Maxi blitz della Guardia di Finanza a Trapani: sequestrata la compagnia di navigazione Liberty Lines, leader nei collegamenti con le isole minori.
Sono 46 gli indagati nell’inchiesta della Procura, che riguarda presunti finanziamenti irregolari da parte della Regione Siciliana.
Le indagini puntano a far luce sulla gestione dei contributi pubblici per le tratte marittime.

 

A Trapani, la Polizia Locale ha sequestrato un motocarro usato per smaltimenti illeciti: il mezzo, senza targa né assicurazione, era guidato da una persona priva di patente e trasportava materiale ferroso e vecchi elettrodomestici.
Per il Comune si tratta del secondo sequestro in pochi mesi: «Lo smaltimento illecito non è un servizio alla comunità».

Anche Erice intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti.
Il Nucleo di Polizia Ambientale ha elevato 13 sanzioni amministrative e trasmesso 3 denunce penali all’autorità giudiziaria.

 

Paura a bordo di un pullman di linea Palermo–Trapani: l’autista procedeva a zig zag sull’autostrada, urtando i paletti rifrangenti.
Un medico tra i passeggeri è riuscito a farlo accostare nei pressi di Segesta, evitando un possibile incidente.
L’uomo è risultato positivo all’alcoltest: patente ritirata e denuncia immediata.
La società Segesta ha disposto la sospensione del conducente.

 

Sul fronte politico, il presidente della Regione Renato Schifani risponde all’opposizione che prepara la mozione di sfiducia:
«Sono sereno e tranquillo», dichiara.
E sull’inchiesta Italo-Belga a Mondello aggiunge: «Attendo la relazione dell’Antimafia regionale prima di trasmetterla all’Avvocatura».

 

È stato respinto l’arresto per il medico Sebastiano Bavetta, il gastroenterologo che diagnosticò il tumore a Matteo Messina Denaro.
Il tribunale del Riesame di Palermo ha accolto la richiesta della difesa, ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

 

A Castelvetrano, un uomo è caduto dal secondo piano della sua abitazione: indagano i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

 

E intanto, maltempo in arrivo sulla Sicilia occidentale: diramata allerta arancione per piogge e temporali su Trapani, Agrigento e Palermo.
Scuole chiuse oggi a Sciacca e Menfi.

 

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.

 









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...