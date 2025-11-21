Buongiorno24 del 21 Novembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Maxi blitz della Guardia di Finanza a Trapani: sequestrata la compagnia di navigazione Liberty Lines, leader nei collegamenti con le isole minori. Sono 46 gli indagati nell’inchiesta della Procura, che riguarda presunti finanziamenti irregolari da parte della Regione Siciliana. Le indagini puntano a far luce sulla gestione dei contributi pubblici per le tratte marittime.
A Trapani, la Polizia Locale ha sequestrato un motocarro usato per smaltimenti illeciti: il mezzo, senza targa né assicurazione, era guidato da una persona priva di patente e trasportava materiale ferroso e vecchi elettrodomestici. Per il Comune si tratta del secondo sequestro in pochi mesi: «Lo smaltimento illecito non è un servizio alla comunità».
Anche Erice intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Il Nucleo di Polizia Ambientale ha elevato 13 sanzioni amministrative e trasmesso 3 denunce penali all’autorità giudiziaria.
Paura a bordo di un pullman di linea Palermo–Trapani: l’autista procedeva a zig zag sull’autostrada, urtando i paletti rifrangenti. Un medico tra i passeggeri è riuscito a farlo accostare nei pressi di Segesta, evitando un possibile incidente. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest: patente ritirata e denuncia immediata. La società Segesta ha disposto la sospensione del conducente.
Sul fronte politico, il presidente della Regione Renato Schifani risponde all’opposizione che prepara la mozione di sfiducia: «Sono sereno e tranquillo», dichiara. E sull’inchiesta Italo-Belga a Mondello aggiunge: «Attendo la relazione dell’Antimafia regionale prima di trasmetterla all’Avvocatura».
È stato respinto l’arresto per il medico Sebastiano Bavetta, il gastroenterologo che diagnosticò il tumore a Matteo Messina Denaro. Il tribunale del Riesame di Palermo ha accolto la richiesta della difesa, ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
A Castelvetrano, un uomo è caduto dal secondo piano della sua abitazione: indagano i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.
E intanto, maltempo in arrivo sulla Sicilia occidentale: diramata allerta arancione per piogge e temporali su Trapani, Agrigento e Palermo. Scuole chiuse oggi a Sciacca e Menfi.
Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.
I convertitori PDF sono strumenti indispensabili per trasformare contenuti tra PDF e formati modificabili come Word, Excel, PPTX e molti altri
Cosa sono i convertitori PDF?
I convertitori PDF sono strumenti che...
Momenti di paura sulla corsa Palermo–Trapani partita alle 9 dal capoluogo. Un passeggero, medico, ha notato che l’autista procedeva a zig zag lungo l’autostrada, urtando più volte i paletti rifrangenti nei tratti a doppio...
Ricostruire il patrimonio immobiliare di una persona può sembrare un’operazione semplice: una visura aggiornata mostra gli immobili attualmente intestati e i relativi dati catastali. Tuttavia, quando emergono...
E' il 21 Novembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.• L’economia russa sarebbe davvero in difficoltà per via della guerra. Secondo un’analisi americana, la produzione di greggio è...
Il trapanese spazia dalle vestigia di Segesta alla costa impreziosita da un mare cristallino, qui importanti eventi internazionali si susseguono attirando migliaia di turisti da tutto il globo, ma l’identità...