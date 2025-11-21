Buongiorno24 del 21 Novembre 2025

21/11/2025 09:05:00

Maxi blitz della Guardia di Finanza a Trapani: sequestrata la compagnia di navigazione Liberty Lines, leader nei collegamenti con le isole minori.

Sono 46 gli indagati nell’inchiesta della Procura, che riguarda presunti finanziamenti irregolari da parte della Regione Siciliana.

Le indagini puntano a far luce sulla gestione dei contributi pubblici per le tratte marittime.

A Trapani, la Polizia Locale ha sequestrato un motocarro usato per smaltimenti illeciti: il mezzo, senza targa né assicurazione, era guidato da una persona priva di patente e trasportava materiale ferroso e vecchi elettrodomestici.

Per il Comune si tratta del secondo sequestro in pochi mesi: «Lo smaltimento illecito non è un servizio alla comunità».

Anche Erice intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Il Nucleo di Polizia Ambientale ha elevato 13 sanzioni amministrative e trasmesso 3 denunce penali all’autorità giudiziaria.

Paura a bordo di un pullman di linea Palermo–Trapani: l’autista procedeva a zig zag sull’autostrada, urtando i paletti rifrangenti.

Un medico tra i passeggeri è riuscito a farlo accostare nei pressi di Segesta, evitando un possibile incidente.

L’uomo è risultato positivo all’alcoltest: patente ritirata e denuncia immediata.

La società Segesta ha disposto la sospensione del conducente.

Sul fronte politico, il presidente della Regione Renato Schifani risponde all’opposizione che prepara la mozione di sfiducia:

«Sono sereno e tranquillo», dichiara.

E sull’inchiesta Italo-Belga a Mondello aggiunge: «Attendo la relazione dell’Antimafia regionale prima di trasmetterla all’Avvocatura».

È stato respinto l’arresto per il medico Sebastiano Bavetta, il gastroenterologo che diagnosticò il tumore a Matteo Messina Denaro.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha accolto la richiesta della difesa, ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

A Castelvetrano, un uomo è caduto dal secondo piano della sua abitazione: indagano i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

E intanto, maltempo in arrivo sulla Sicilia occidentale: diramata allerta arancione per piogge e temporali su Trapani, Agrigento e Palermo.

Scuole chiuse oggi a Sciacca e Menfi.

