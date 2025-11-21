Con l'auto contro le vetrine Gucci. Rubati accessori per 40mila euro

21/11/2025 11:54:00

Colpo nella notte in via Libertà, a Palermo. Intorno alle 5 del mattino un’auto è stata lanciata più volte contro la vetrina della boutique Gucci, mandandola in frantumi. La spaccata ha permesso a una banda composta da almeno tre persone di entrare nel negozio e portare via borse e accessori della nuova collezione, per un valore stimato di circa 40 mila euro.

I ladri hanno agito in pochi minuti, ripulendo tutta la merce esposta e poi fuggendo. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili a ricostruire dinamica e identità dei responsabili.



