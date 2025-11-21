Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/11/2025 11:54:00

Con l'auto contro le vetrine Gucci. Rubati accessori per 40mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763722911-0-con-l-auto-contro-le-vetrine-gucci-rubati-accessori-per-40mila-euro.png

Colpo nella notte in via Libertà, a Palermo. Intorno alle 5 del mattino un’auto è stata lanciata più volte contro la vetrina della boutique Gucci, mandandola in frantumi. La spaccata ha permesso a una banda composta da almeno tre persone di entrare nel negozio e portare via borse e accessori della nuova collezione, per un valore stimato di circa 40 mila euro.

 

I ladri hanno agito in pochi minuti, ripulendo tutta la merce esposta e poi fuggendo. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili a ricostruire dinamica e identità dei responsabili.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...