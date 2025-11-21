Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/11/2025 08:56:00

Tromba d'aria a Mazara: muro di cinta crolla e danneggia un'auto e un furgone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763712072-0-tromba-d-aria-a-mazara-muro-di-cinta-crolla-e-danneggia-un-auto-e-un-furgone.jpg

Una tromba d’aria ha colpito questa mattina Mazara del Vallo, provocando danni a edifici, attività commerciali e mezzi privati. Il fenomeno atmosferico si è verificato con particolare intensità nella zona di via Salemi.

 

In una strada nei pressi del supermercato Lidl, la forza del vento ha fatto crollare il muro di cinta di un terreno, che si è abbattuto su una Fiat Panda parcheggiata e su un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche.

 

Danni anche a un vicino esercizio commerciale di piante, prodotti per l’agricoltura e materiale da giardinaggio, dove le coperture esterne sono state divelte dal vento.

Continua l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. Dalle prime ore di oggi, venerdì 21 novembre, sono previste precipitazioni, anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto sui settori tirrenici. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero causare ulteriori criticità.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...