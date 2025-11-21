Tromba d'aria a Mazara: muro di cinta crolla e danneggia un'auto e un furgone

21/11/2025 08:56:00

Una tromba d’aria ha colpito questa mattina Mazara del Vallo, provocando danni a edifici, attività commerciali e mezzi privati. Il fenomeno atmosferico si è verificato con particolare intensità nella zona di via Salemi.

In una strada nei pressi del supermercato Lidl, la forza del vento ha fatto crollare il muro di cinta di un terreno, che si è abbattuto su una Fiat Panda parcheggiata e su un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche.

Danni anche a un vicino esercizio commerciale di piante, prodotti per l’agricoltura e materiale da giardinaggio, dove le coperture esterne sono state divelte dal vento.

Continua l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. Dalle prime ore di oggi, venerdì 21 novembre, sono previste precipitazioni, anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto sui settori tirrenici. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero causare ulteriori criticità.



