A Marsala il primo incontro della Scuola di formazione socio-politica della Diocesi

21/11/2025 11:10:00

Si svolgerà oggi, venerdì 21 novembre, dalle 17.30 alle 19.00, negli studi televisivi di LaTr3 Marsala, il primo appuntamento della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo. Ospite dell’incontro sarà la dott.ssa Emma Amiconi, presidente della Fondazione per la Cittadinanza Attiva, che proporrà una riflessione dal titolo “Essere cittadini: partecipare o stare a guardare?”. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul canale 83 del digitale terrestre, per permettere la partecipazione anche a distanza. Per iscriversi e prendere parte all’evento in presenza è possibile contattare il numero 393 9114018.



