Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
21/11/2025 17:16:00

Da Curatolo Arini, l'Arte del Jazz

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/-450.jpg

Una serata in cui il jazz incontra la scultura, trasformando uno dei luoghi simbolo del vino marsalese in uno spazio di sperimentazione artistica.

È l’evento “L’Arte del Jazz”, promosso dall’associazione KirArt, presieduta dall’avvocata Mariella Bonfiglio, in programma giovedì 4 dicembre alla Cantina Curatolo Arini di Marsala, con inizio alle 20.30.

Per la prima volta nel Trapanese, il pubblico potrà assistere al concerto del maestro Riccardo Biseo, pianista e compositore romano di fama internazionale, già direttore artistico di KirArt e del Premio Tonino Di Pasquale. Sul palco con lui due musicisti trapanesi: il contrabbassista Giuseppe Pipitone e il batterista Giuseppe Nuccio, dando vita a un trio che esplorerà alcune tra le espressioni più suggestive e multiformi del jazz, tra improvvisazione e dialogo sonoro. Ad arricchire la serata sarà il vernissage dello scultore Pietro Arnoldi, artista lombardo noto per la sua capacità di reinterpretare il legno senza tradirne la natura. Le sue opere, esposte in uno spazio dedicato della cantina, riflettono una ricerca capace di trasformare la materia in un racconto visivo fatto di forma, equilibrio e immaginazione. La cornice della Cantina Curatolo Arini – un luogo intriso di storia, fondata nel 1875 – accoglierà il pubblico tra musica, arte e degustazioni. La serata si aprirà alle 20.30 con l’inaugurazione della mostra e un calice di vino offerto dalla cantina. Alle 21.30 inizierà il concerto del trio. Al termine è prevista una degustazione guidata di un calice di Marsala Riserva. 

I biglietti sono acquistabili su Ticket.it al link dedicato: https://www.ticket.it/musica/evento/larte-del-jazz.aspx Sono previste agevolazioni per Carta Docente e Carta Cultura Giovani. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347 5257525.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...