Da Curatolo Arini, l'Arte del Jazz

21/11/2025 17:16:00

Una serata in cui il jazz incontra la scultura, trasformando uno dei luoghi simbolo del vino marsalese in uno spazio di sperimentazione artistica.

È l’evento “L’Arte del Jazz”, promosso dall’associazione KirArt, presieduta dall’avvocata Mariella Bonfiglio, in programma giovedì 4 dicembre alla Cantina Curatolo Arini di Marsala, con inizio alle 20.30.

Per la prima volta nel Trapanese, il pubblico potrà assistere al concerto del maestro Riccardo Biseo, pianista e compositore romano di fama internazionale, già direttore artistico di KirArt e del Premio Tonino Di Pasquale. Sul palco con lui due musicisti trapanesi: il contrabbassista Giuseppe Pipitone e il batterista Giuseppe Nuccio, dando vita a un trio che esplorerà alcune tra le espressioni più suggestive e multiformi del jazz, tra improvvisazione e dialogo sonoro. Ad arricchire la serata sarà il vernissage dello scultore Pietro Arnoldi, artista lombardo noto per la sua capacità di reinterpretare il legno senza tradirne la natura. Le sue opere, esposte in uno spazio dedicato della cantina, riflettono una ricerca capace di trasformare la materia in un racconto visivo fatto di forma, equilibrio e immaginazione. La cornice della Cantina Curatolo Arini – un luogo intriso di storia, fondata nel 1875 – accoglierà il pubblico tra musica, arte e degustazioni. La serata si aprirà alle 20.30 con l’inaugurazione della mostra e un calice di vino offerto dalla cantina. Alle 21.30 inizierà il concerto del trio. Al termine è prevista una degustazione guidata di un calice di Marsala Riserva.

I biglietti sono acquistabili su Ticket.it al link dedicato: https://www.ticket.it/musica/evento/larte-del-jazz.aspx Sono previste agevolazioni per Carta Docente e Carta Cultura Giovani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347 5257525.



