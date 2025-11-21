Trapani, alla Basilica dell’Annunziata il concerto “Degne di Nota” contro la violenza

21/11/2025 12:35:00

Un momento di musica, parole e impegno civile per riaffermare il rifiuto assoluto di ogni forma di violenza sulle donne.

Lunedì 24 novembre, alle 17.00, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, si terrà “Degne di Nota”, concerto promosso nell’ambito delle iniziative legate al contrasto della violenza di genere.

L’evento, curato dal maestro Leonardo Nicotra, intreccia esecuzioni organistiche e letture affidate agli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, che daranno voce a testi dedicati al tema della dignità femminile, del dolore, della resistenza e della speranza. Una scelta che mira a restituire profondità emotiva a un dibattito spesso confinato nella cronaca, riportandolo al centro della sensibilità collettiva. L’iniziativa trae origine dal Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, sottoscritto in Prefettura il 28 novembre 2024. Un documento che riunisce istituzioni, enti e realtà del territorio in un percorso comune di sensibilizzazione e azione concreta.

L’ingresso è libero e gratuito.



