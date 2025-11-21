Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
21/11/2025 12:35:00

Trapani, alla Basilica dell’Annunziata il concerto “Degne di Nota” contro la violenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763725049-0-trapani-alla-basilica-dell-annunziata-il-concerto-degne-di-nota-contro-la-violenza.png

Un momento di musica, parole e impegno civile per riaffermare il rifiuto assoluto di ogni forma di violenza sulle donne.

Lunedì 24 novembre, alle 17.00, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, si terrà “Degne di Nota”, concerto promosso nell’ambito delle iniziative legate al contrasto della violenza di genere.

L’evento, curato dal maestro Leonardo Nicotra, intreccia esecuzioni organistiche e letture affidate agli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, che daranno voce a testi dedicati al tema della dignità femminile, del dolore, della resistenza e della speranza. Una scelta che mira a restituire profondità emotiva a un dibattito spesso confinato nella cronaca, riportandolo al centro della sensibilità collettiva. L’iniziativa trae origine dal Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, sottoscritto in Prefettura il 28 novembre 2024. Un documento che riunisce istituzioni, enti e realtà del territorio in un percorso comune di sensibilizzazione e azione concreta. 

L’ingresso è libero e gratuito.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...