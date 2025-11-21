Trapani, il 5 dicembre torna “La Musica Adotta la Tradizione” al San Domenico

21/11/2025 16:11:00

Il 5 dicembre 2025, alle 21, il Complesso Monumentale San Domenico a Trapani ospiterà la seconda edizione de “La Musica Adotta la Tradizione”, evento organizzato dall’associazione La Separazione – A Spartenza, ceto orefici, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Eligio.

Confermato il format che ha segnato il successo dello scorso anno: la presenza della madrina Sabina Braschi e la collaborazione del Conservatorio “Scontrino” di Trapani.

Novità di questa edizione è la partecipazione del Coro Jesus Christi, diretto dalla stessa Braschi. La prima parte della serata sarà affidata al Conservatorio, che proporrà un quintetto d’archi con voce solista diretto dal maestro Demetrio Comuzzi. Seguirà l’esibizione del Coro Jesus Christi. Durante l’evento sarà consegnato anche il Premio Desirè Monteleone, giunto alla decima edizione e curato quest’anno da una commissione presieduta dall’avvocato Natale Pietrafitta, insieme a Pino Pace, Leo Vona, Nino Barone e Salvatore Barbara. «Siamo orgogliosi di proporre anche quest’anno un evento prestigioso, reso possibile dal sostegno del Conservatorio e dall’energia di Sabina Braschi», afferma il Capoconsole Bartolo Monteleone, che sottolinea la scelta artistica di non includere le tradizionali marce dei Misteri per offrire un linguaggio musicale più ampio e capace di raggiungere pubblici diversi.



