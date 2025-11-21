Mazara: ecomio ai Baschi Verdi di Gela: "Hanno evitato una tragedia sull'A29"

21/11/2025 17:10:00

Un intervento rapido, coraggioso e dal grande valore civico. È quello compiuto da due militari della Guardia di Finanza di Gela, premiati ieri dall’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo con la consegna di una pergamena di encomio per aver evitato una possibile tragedia sull’autostrada A29.

Durante un servizio di scorta al Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, i due finanzieri – l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Pepe e l’Appuntato Scelto Vincenzo Carrubba – hanno notato una microcar procedere contromano nei pressi dello svincolo di Castelvetrano. A bordo si trovavano due ragazze minorenni, inconsapevoli del gravissimo pericolo.

Con sangue freddo e grande prontezza, i “baschi verdi” hanno posizionato la loro auto di servizio di traverso sulla corsia di sorpasso, attivando lampeggianti e sirene per proteggere il piccolo veicolo e segnalare l’emergenza agli altri automobilisti. Un’azione rischiosa, condotta mettendo a repentaglio la propria incolumità pur di evitare un impatto potenzialmente fatale. Grazie al loro intervento, le giovani sono riuscite a fermarsi e a compiere in sicurezza un’inversione di marcia. Sono state poi accompagnate fuori dall’autostrada e affidate ai familiari.

La cerimonia si è svolta nella Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, della Giunta comunale, delle autorità civili e militari e dei genitori delle due ragazze.

“Questo momento è una testimonianza della responsabilità e del coraggio delle Fiamme Gialle nel garantire sicurezza pubblica e tutela della vita”, ha sottolineato il Comandante provinciale di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli. “La loro azione ha trasformato un potenziale pericolo in un esempio di servizio alla collettività”.

L’iniziativa del Comune di Mazara del Vallo ribadisce il ruolo centrale delle Forze dell’Ordine nella salvaguardia della sicurezza pubblica e sottolinea come professionalità, prontezza e senso del dovere possano davvero fare la differenza in momenti critici.



