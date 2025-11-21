Mazara: istituito l'elenco comunale per il randagismo

21/11/2025 12:30:00

È stato istituito a Mazara il nuovo Elenco Comunale per il contrasto al randagismo. Il nuovo strumento sostituirà l’albo comunale creato nel 2020 per la tutela degli animali d’affezione.

«L’obiettivo – spiega l’assessore al Benessere Animale Gianfranco Casale – è mettere in connessione le tante e i tanti che si prendono cura degli animali sul territorio, garantendo benessere, corretta convivenza con l’uomo e tutela della sanità pubblica».

L’elenco sarà aperto a cittadini e volontari che si occupano di cani e gatti di strada, mentre i referenti delle colonie feline saranno obbligati ad aderire. L’ASP organizzerà momenti formativi per un volontariato competente. Prossimo passo: armonizzare il regolamento comunale con la nuova normativa regionale.

L’atto di istituzione e il modulo di adesione sono disponibili nell’albo pretorio online del Comune.

Giornata dei Diritti dell’Infanzia: corteo “Noi Siamo Unicef” e Arco Normanno illuminato di blu

Ieri, Giovedì 20 novembre, Mazara del Vallo ha celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza aderendo all’iniziativa nazionale Go Blue promossa da Anci e Unicef.

L’Istituto Comprensivo Borsellino Ajello ha organizzato una manifestazione itinerante che ha coinvolto oltre 570 tra alunni e docenti. Partenza alle 9.15 da via Santa Caterina, tappe in piazza della Repubblica – dove si terranno brevi performance canore – poi Villa Iolanda e conclusione in piazza Mokarta davanti all’Arco Normanno. La Polizia Municipale è stata impegnata nell’assistenza e nella gestione della sicurezza.

In serata, l’Arco Normanno è stato illuminato di blu per ricordare l’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, approvata 36 anni fa.

Libri di testo, contributi fino a 13mila euro di Isee: domande entro il 15 dicembre

La Regione Siciliana amplia a 13mila euro il limite Isee per accedere ai contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. Lo comunica il Servizio comunale Pubblica Istruzione.

La nuova finestra consente la presentazione delle domande agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado – statali e paritarie – appartenenti a nuclei familiari con Isee valido da 10.632,95 euro fino a 13.000 euro. Le istanze devono essere presentate entro il 15 dicembre 2025, presso l’istituto scolastico di iscrizione dello studente. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori richieste.



