Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
21/11/2025 07:44:00

Sorveglianza speciale violata: la Cassazione condanna il castelvetranese Massimo Pellicane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763707874-0-sorveglianza-speciale-violata-la-cassazione-condanna-il-castelvetranese-massimo-pellicane.jpg

Con il sigillo della settima sezione della Corte di Cassazione, è ormai definitiva la condanna inflitta dal Tribunale di Marsala (poi confermata in appello) al 45enne Massimo Pellicane per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Nato a Castelvetrano, il 45enne era stato condannato in primo grado il 13 novembre 2024. La pena inflitta dal tribunale è stata ad un anno e 8 mesi di reclusione. 

 

La sentenza è stata confermata in appello lo scorso 16 maggio. Ed è contro questa che il difensore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici hanno omesso di valutare la mancanza di riscontri alla tesi accusatoria e la sussistenza di elementi a sostegno della tesi difensiva del non avere egli sentito, il 12 dicembre 2019, il campanello di casa. Inoltre, con motivazione giudicata “contraddittoria” dalla difesa la concedibilità della sostituzione della pena, omettendo di tenere conto della sopravvenuta nascita di una figlia. 

 

Per la Suprema Corte, però, il ricorso è “inammissibile”. E pertanto ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.









Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...

Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...