Marsala, auto si capovolge più volte in Contrada Scacciaiazzo

Brutto incidente oggi 21 novembre 2025, intorno alle 15, lungo la contrada Scacciaiazzo, nella strada che porta verso Strasatti, un tratto già noto per la sua pericolosità: curve strette, fondo scivoloso e visibilità ridotta.
Secondo le prime informazioni raccolte, una donna è rimasta ferita dopo che la sua auto si è capovolta più volte, terminando la corsa a circa 30 metri dalla carreggiata.
La dinamica: scia di terreno e capovolgimenti
Al momento le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma la scena lascia pochi dubbi sulla violenza dell’impatto.
Sul terreno è visibile una lunga scia, segno dei molteplici ribaltamenti prima dell’arresto del mezzo nel punto immortalato nella foto.
Da una prima valutazione, l’auto potrebbe aver perso aderenza, forse anche a causa della velocità non adeguata per un tratto particolarmente delicato, dove si susseguono curve e cambi di visibilità.
I soccorsi
Un’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente sul posto per prestare le prime cure alla donna ferita. Non risultano altri mezzi coinvolti, e l’incidente sembra essere avvenuto in modo autonomo.
Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.
Un tratto stradale pericoloso
Gli abitanti della zona lo ripetono da anni: la strada che collega quella zona a Strasatti è insidiosa e richiede massima prudenza. L’incidente di oggi lo conferma, ancora una volta.