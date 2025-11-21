Sezioni
Cronaca

» Incidenti
21/11/2025 15:18:00

Marsala, auto si capovolge più volte in Contrada Scacciaiazzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763734854-0-marsala-auto-si-capovolge-piu-volte-in-contrada-scacciaiazzo.jpg

Brutto incidente oggi 21 novembre 2025, intorno alle 15, lungo la contrada Scacciaiazzo, nella  strada che porta verso Strasatti, un tratto già noto per la sua pericolosità: curve strette, fondo scivoloso e visibilità ridotta.

Secondo le prime informazioni raccolte, una donna è rimasta ferita dopo che la sua auto si è capovolta più volte, terminando la corsa a circa 30 metri dalla carreggiata.

La dinamica: scia di terreno e capovolgimenti

Al momento le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma la scena lascia pochi dubbi sulla violenza dell’impatto.

Sul terreno è visibile una lunga scia, segno dei molteplici ribaltamenti prima dell’arresto del mezzo nel punto immortalato nella foto.

Da una prima valutazione, l’auto potrebbe aver perso aderenza, forse anche a causa della velocità non adeguata per un tratto particolarmente delicato, dove si susseguono curve e cambi di visibilità.

I soccorsi

Un’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente sul posto per prestare le prime cure alla donna ferita. Non risultano altri mezzi coinvolti, e l’incidente sembra essere avvenuto in modo autonomo.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.

Un tratto stradale pericoloso

Gli abitanti della zona lo ripetono da anni: la strada che collega quella zona a Strasatti è insidiosa e richiede massima prudenza. L’incidente di oggi lo conferma, ancora una volta.

 









