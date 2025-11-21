Marsala, addio a Margherita Catanzaro

21/11/2025 16:49:00

È con profondo dolore e immensa commozione che la famiglia annuncia la scomparsa di Margherita Catanzaro, l’indimenticabile Maestra Margherita della Scuola Elementare della contrada Addolorata.



Si è spenta all’età di 91 anni, dopo una vita interamente dedicata all’insegnamento e all’amore incondizionato per il figlio Oreste, la nuora Angela e i nipoti Pascal e Stella.

Figura amata da generazioni di alunni e famiglie, lascia un vuoto incolmabile ma anche un’eredità morale profonda: la forza di lottare, il coraggio di amare, e la bellezza di un cuore che non ha mai smesso di donarsi agli altri.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:00, nella Chiesa San Francesco di Paola (Santo Padre) in Corso Calatafimi, a Marsala.



Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.