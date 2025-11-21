Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
21/11/2025 16:49:00

Marsala, addio a Margherita Catanzaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763740358-0-marsala-addio-a-margherita-catanzaro.jpg

È con profondo dolore e immensa commozione che la famiglia annuncia la scomparsa di Margherita Catanzaro, l’indimenticabile Maestra Margherita della Scuola Elementare della contrada Addolorata.
 

Si è spenta all’età di 91 anni, dopo una vita interamente dedicata all’insegnamento e all’amore incondizionato per il figlio Oreste, la nuora Angela e i nipoti Pascal e Stella.

Figura amata da generazioni di alunni e famiglie, lascia un vuoto incolmabile ma anche un’eredità morale profonda: la forza di lottare, il coraggio di amare, e la bellezza di un cuore che non ha mai smesso di donarsi agli altri.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 22 novembre 2025, alle ore 17:00, nella Chiesa San Francesco di Paola (Santo Padre) in Corso Calatafimi, a Marsala.

Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.


Se ne sono andati | 2025-11-20 17:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/marsala-addio-ad-anna-casano-250.jpg

Marsala, addio ad Anna Casano

È venuta a mancare questa mattina all’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala Anna Casano, nonna amata e figura stimata da quanti l’hanno conosciuta per la sua gentilezza e la grande dedizione alla famiglia.I funerali si terranno...