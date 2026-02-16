Se ne sono andati: Giovanna Elvira Marrone (78), Vito Giacalone (90), Antonino Tusa (91)
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Elvira Marrone, di 78 anni.
Nata il 31 gennaio 1948 a Marsala, si è spenta il 14 febbraio 2026 nella sua città. Risiedeva in Contrada Pispisia, dove era conosciuta e stimata.
La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani). La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Giacalone, di 90 anni.
Nato il 5 maggio 1935 a Mazara del Vallo, si è spento il 15 febbraio 2026 a Marsala. Viveva in Contrada Conca, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.
La camera ardente è allestita presso la propria abitazione in Contrada Conca a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 12:00 presso la Chiesa SS. Trinità in Contrada Ranna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonino Tusa, di 91 anni.
Nato il 13 settembre 1934 a Partanna, si è spento il 14 febbraio 2026 a Marsala, dove risiedeva.
La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 15:30 nella Chiesa Madre del Santissimo Salvatore a Partanna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Partanna.
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
È venuta a mancare, domenica 15 febbraio, all’età di 90 anni, Sara Elena Pipitone, moglie di Elio Piazza.La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Elvira Marrone, di 78 anni.Nata il 31 gennaio 1948 a Marsala, si è spenta il 14 febbraio 2026 nella sua città. Risiedeva in Contrada Pispisia, dove era conosciuta e...
Dal 14 al 17 febbraio il centro di Petrosino si trasforma nel palcoscenico del Carnevale 2026. Quattro giornate consecutive di festa con protagonisti assoluti i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese, accompagnati...