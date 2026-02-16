Se ne sono andati: Giovanna Elvira Marrone (78), Vito Giacalone (90), Antonino Tusa (91)

16/02/2026 10:28:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Elvira Marrone, di 78 anni.

Nata il 31 gennaio 1948 a Marsala, si è spenta il 14 febbraio 2026 nella sua città. Risiedeva in Contrada Pispisia, dove era conosciuta e stimata.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani). La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Giacalone, di 90 anni.

Nato il 5 maggio 1935 a Mazara del Vallo, si è spento il 15 febbraio 2026 a Marsala. Viveva in Contrada Conca, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione in Contrada Conca a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 12:00 presso la Chiesa SS. Trinità in Contrada Ranna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonino Tusa, di 91 anni.

Nato il 13 settembre 1934 a Partanna, si è spento il 14 febbraio 2026 a Marsala, dove risiedeva.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 15:30 nella Chiesa Madre del Santissimo Salvatore a Partanna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Partanna.