Se ne sono andati
16/02/2026 10:28:00

Se ne sono andati: Giovanna Elvira Marrone (78), Vito Giacalone (90), Antonino Tusa (91)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/se-ne-sono-andati-giovanna-elvira-marrone-78-vito-giacalone-90-antonino-tusa-91-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Elvira Marrone, di 78 anni.

Nata il 31 gennaio 1948 a Marsala, si è spenta il 14 febbraio 2026 nella sua città. Risiedeva in Contrada Pispisia, dove era conosciuta e stimata.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani). La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Giacalone, di 90 anni.

Nato il 5 maggio 1935 a Mazara del Vallo, si è spento il 15 febbraio 2026 a Marsala. Viveva in Contrada Conca, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione in Contrada Conca  a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 12:00 presso la Chiesa SS. Trinità in Contrada Ranna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonino Tusa, di 91 anni.

Nato il 13 settembre 1934 a Partanna, si è spento il 14 febbraio 2026 a Marsala, dove risiedeva.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 15:30 nella Chiesa Madre del Santissimo Salvatore a Partanna. La tumulazione avverrà nel cimitero di Partanna.

 


Marsala, addio a Sara Elena Pipitone

È venuta a mancare, domenica 15 febbraio, all’età di 90 anni, Sara Elena Pipitone, moglie di Elio Piazza.La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e stimata nel...