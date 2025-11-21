Nel trapanese le riprese di "The Saints 2": bimbo marsalese scelto per la Natività

21/11/2025 11:25:00

È stato girato a fine giugno, in provincia di Trapani, il nuovo docu-film prodotto per Fox Nation e narrato da Martin Scorsese, con la regia di Matti Leshem (nella foto con il bimbo). Il progetto, dal titolo “The Saints 2”, prevede una serie di episodi dedicati alle figure dei santi e alle tradizioni religiose nel mondo.

Tra i protagonisti c’è anche un bambino marsalese di appena un anno, Gabriele Pellegrino, scelto per interpretare la scena della Natività. A raccontarlo sono i genitori, Roberto Pellegrino e Giulia Alloro, orgogliosi della piccola esperienza cinematografica del figlio: «Siamo stati contattati dalla produzione e Gabriele è stato scelto come attore protagonista della scena della nascita di Gesù. Per noi è stata un’emozione enorme», spiegano.

Le riprese sono durate tre giorni e si sono svolte in diverse location del territorio trapanese, selezionate dalla produzione per il loro valore paesaggistico e per l’atmosfera che ben si presta al racconto visivo della tradizione religiosa.

Il docu-film, che sarà distribuito su Fox Nation e di cui alcune anticipazioni circolano già su YouTube, vede Martin Scorsese nel ruolo di narratore, mentre Matti Leshem ha curato la regia dell’intero progetto. “The Saints 2” si inserisce nel filone dei documentari dedicati alle storie sacre e ai culti popolari, ambito che da anni appassiona Scorsese.

Per la famiglia Pellegrino un ricordo speciale: "È stata un’esperienza unica", racconta Roberto.



