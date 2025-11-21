La Marsala Gym Lab si distingue nella Prova Unica Regionale Duo Silver LC3

21/11/2025 08:21:00

Sabato 15 novembre presso la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, si è disputata la prova unica Regionale riservata al Duo Silver di ginnastica artistica femminile della Federazione ginnastica d'Italia. Il Campionato Duo Silver è stato introdotto nel calendario competitivo Federale già due anni fa e prevede una competizione fra squadre formate da due ginnaste. Già lo scorso anno l'Asd Marsala Gym Lab si è proclamata Vice Campione d'Italia con le ginnaste Elena Genna e Giulia Pantaleo. A scendere in campo per rappresentare la società Marsala Gym Lab a Messina sono state le ginnaste Allieve 3 Greta Arceri e Rachele Sciacca, nel livello LC3 avanzato. Un Duo solido, sia sul fronte individuale che di squadra, che ha dimostrato di crescere con costanza e di migliorare nell'esecuzione ad ogni competizione. Un lavoro giornaliero svolto con meticolosità in palestra grazie all'attento e accurato impegno dello staff e alla determinazione e all'interesse delle allieve. Un lavoro che ha dimostrato già in campo regionale di avere tutte le carte in regola per poter ambire a risultati prestigiosi alla Winter Edition di Rimini dal 5 all'8 dicembre.

Così il tecnico Federale Gilda Tortorici che segue le ginnaste: " Greta e Rachele hanno svolto una bella gara; hanno presentato un programma nuovo ma già ben consolidato. La loro determinazione e tenacia le ha premiate con un ottimo piazzamento e hanno dimostrato un'ottima capacità esecutiva, precisione e convinzione. Lavorano insieme da sempre, sono grandi compagne di squadra, affiatate sia dentro che fuori dalla palestra. Sono in perfetta sintonia e sono certa che sapranno fare ancora meglio nell'appuntamento più importante sia nella prova a squadre che nell'individuale". Il 29 novembre l'Asd Marsala Gym Lab si prepara ad accogliere presso la propria sede addestrativa di Contrada San Silvestro lo Stage con la Tecnica Nazionale Prof.ssa Angela Marchese, responsabile del gruppo agonistico Jonica Gym di Catania, al quale prenderanno parte trenta ginnaste siciliane. Il 30 novembre invece le giovani Alice De Filippi, Giorgia Di Giovanni e Sara Orlando saranno impegnate a Palermo nella loro prima attività Federale SuperGym.





